На фронте произошло 183 боестолкновения, 46 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 49 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2409 дронов-камикадзе и осуществили 3104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовые действия оккупантов, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в направлениях Охримовки и Долгого.

На Купянском направлении агрессор девять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск. Один бой еще продолжается.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Червоного Става, Ставков, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное. Два боевые столкновения продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении 24 раза россияне шли в атаки на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки. В двух локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 123 оккупанта, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили семь БПЛА, три единицы автомобильной техники, три мотоцикла и одну единицу специальной техники. Кроме того, украинские защитники поразили 11 укрытий для личного состава.

На Александровском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степовое, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье. Авиаудары управляемыми авиабомбами подверглись Лесное, Александроград и Гавриловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районе Солодкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Терноватому.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались наступать в направлении Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней, но получили отпор. Противник сбросил авиабомбы на Орехов, Балабино и Малокатериновку.

На Приднепровском направлении сегодня враг проводил две неудачные наступательные операции в направлении Антоновки.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.