На фронте произошло 183 боестолкновения, 46 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 183 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли 49 авиационных ударов, сбросив 111 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2409 дронов-камикадзе и осуществили 3104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовые действия оккупантов, два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемые авиабомбы, осуществил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в направлениях Охримовки и Долгого.
На Купянском направлении агрессор девять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск. Один бой еще продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Червоного Става, Ставков, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное. Два боевые столкновения продолжаются.
Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки и Звановки.
На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении 24 раза россияне шли в атаки на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки. В двух локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 123 оккупанта, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили семь БПЛА, три единицы автомобильной техники, три мотоцикла и одну единицу специальной техники. Кроме того, украинские защитники поразили 11 укрытий для личного состава.
На Александровском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степовое, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье. Авиаудары управляемыми авиабомбами подверглись Лесное, Александроград и Гавриловка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районе Солодкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Терноватому.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались наступать в направлении Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней, но получили отпор. Противник сбросил авиабомбы на Орехов, Балабино и Малокатериновку.
На Приднепровском направлении сегодня враг проводил две неудачные наступательные операции в направлении Антоновки.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
У Покровську противник закріпився в районі Динасового заводу та Динасового селища в північній частині міста і на схід від нього вздовж залізниці та в районі м'ясокомбінату. Останній рух посилює тиск на Мирноград.
На Сіверському напрямку противник закрив «кишеню» на південь від Сіверська і просунувся вздовж залізниці на схід від Званівки. У районі останнього н.п. йдуть активні бойові дії, російські війська штурмують зі сходу та півночі, де вже зняли кадри демонстрації прапора та прозвітували про нібито захоплення населеного пункту. У районі Свято-Покровського динамічна ситуація."