В Украину вернули тела еще 1003 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТОрепортаж
В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули 1003 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
По информации российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.
В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые судебно-медицинские экспертизы и процедуры идентификации репатриированных тел.
Репатриационные мероприятия удалось провести благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.
Отдельно в Коордштабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации, а также подразделениям ВСУ, которые обеспечивали транспортировку тел в специализированные государственные учреждения и передачу их правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам.
Тобто це ті дані, які росіяни і так більш-менш знають. То для чого приховувати ситуацію від громадськості ? Вже би сказали, що втрати російські такі, а наші втрати у війні от такі . . . Люди повинні розуміти реальність, тоді і не буде цієї заспокоєності, що війна за багато кілометрів від Вінниці, Кропивницького чи Чернівців.
Навіть в поганенькій фірмі є плани ,цифри і відповідальнсіть за результат. А тут ціла держава живе у форматі нескіченного серіалу без плану на завтра ,я вже не кажу за в керівників країни ,які взагалі ні за що не відповідають
Джерело: https://censor.net/ua/n3545292