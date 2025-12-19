РУС
Репатриация тел павших военных
1 227 9

В Украину вернули тела еще 1003 погибших защитников, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули 1003 тела, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые судебно-медицинские экспертизы и процедуры идентификации репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Отдельно в Коордштабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации, а также подразделениям ВСУ, которые обеспечивали транспортировку тел в специализированные государственные учреждения и передачу их правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам.

военнослужащие (6457) возврат (303) Координационный штаб (60)
З одного боку інформацію під час війни потрібно обмежувати, аби не давати ворогу аналітичні дані, які б сприяли у плануванні подальшої агресії. З іншого боку, ми російські втрати щоденно публікуємо, то 100%, що і росіяни +/- знають нашу ситуацію і з оперативних сводок, і непрямими методами (некрологи, соцдопомога сім'ям загиблих, зрештою через шпигунів своїх у нас чи на Заході, бо з західними партнерами обмін інформацією вимушено іде для військового планування).
Тобто це ті дані, які росіяни і так більш-менш знають. То для чого приховувати ситуацію від громадськості ? Вже би сказали, що втрати російські такі, а наші втрати у війні от такі . . . Люди повинні розуміти реальність, тоді і не буде цієї заспокоєності, що війна за багато кілометрів від Вінниці, Кропивницького чи Чернівців.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:43 Ответить
А як можна приховати від волрога ту інформацію, яка їм відома? Це ж ворог нам передав більше тисячі загиблих. І саме страшне те, що ці вбиті на совісті в тому числі президента, який направив самі найкращі підрозділи в Курську область.
показать весь комментарий
19.12.2025 11:48 Ответить
І наскільки опубліковані нами втрати русні збігаються з тими, що озвучували їх кокошникові?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:55 Ответить
Обмежують - бо якщо озвучити реальні цифри - то люди замість пропагандистько-патріотичних лозунгів "Гуртуймося-тримаймося -мобілізуймося " - почнуть задавати конректні питання - про цифри ,дати ,реальні плани та відповідальність . А нічого з цього не має ...

Навіть в поганенькій фірмі є плани ,цифри і відповідальнсіть за результат. А тут ціла держава живе у форматі нескіченного серіалу без плану на завтра ,я вже не кажу за в керівників країни ,які взагалі ні за що не відповідають
показать весь комментарий
19.12.2025 12:07 Ответить
Під час війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з'являться, - Буданов
Джерело: https://censor.net/ua/n3545292
показать весь комментарий
19.12.2025 12:10 Ответить
''Зниклих за особливих обставин''.... Виродки кончені....
показать весь комментарий
19.12.2025 11:49 Ответить
А скільки таких зниклих на авантюрній курської операції сирка? Тисячі?
показать весь комментарий
19.12.2025 11:55 Ответить
Курская операция была великолепной. Нашли место где орки не были готовы к обороне, смогли скрытно сосредоточить силы и ударили. Потери при этом были минимальны. Но нужно было вовремя заканчивать. А решение об этом принимали не военные. Потому и вина за потери лежит не на военных.
показать весь комментарий
19.12.2025 12:11 Ответить
Який тоді сенс був, якщо відразу потрібно було йти?
показать весь комментарий
19.12.2025 12:17 Ответить
 
 