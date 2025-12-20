Силы обороны удерживают позиции в Серебрянке. Враг усилил давление на Дроновку и пытается форсировать Северский Донец, - 7 корпус ДШВ
В Серебрянке на Северском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ продолжают удерживать позиции. Ситуация в населенном пункте - сложная. Логистическое обеспечение - затруднено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ШР ДШВ.
Как отмечается, противник использует Серебрянский лес как плацдарм для накопления живой силы, установки передовых позиций пилотов ударных дронов, а также дальнейших штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки.
"В течение последних дней противник усилил давление на Дроновку. Десантники 81 оаембр уничтожают россиян при попытках инфильтрироваться в этот населенный пункт", - говорится в сообщении.
Тактика врага
В целом враг действует преимущественно небольшими группами. Для этого использует маскировочные средства типа "Кикимора" и антитепловизионные плащи, пытаясь найти слабые места обороны. Штурмовые и инфильтрационные действия противник проводит круглосуточно. Однако каждый раз наталкивается на организованное и жесткое сопротивление десантников.
Так, только в ноябре десантники 81 оаембр ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 - ранены, а трех россиян взяли в плен. Также десантники уничтожили и повредили 34 единицы техники противника. Среди них - танки, боевые машины пехоты, новейшие багги "Улан" и реактивные системы заградительного огня.
Враг хочет форсировать Северский Донец
В то же время, как отмечается, враг активизировался и вдоль реки Северский Донец, пытается на отдельных участках ее форсировать. Ключевая цель - инфильтрация в Закитное и закрепление на господствующих высотах. Контроль над этим населенным пунктом имеет критическое значение для обеспечения передовых позиций обороны.
