Сили оборони утримують позиції в Серебрянці. Ворог посилив тиск на Дронівку і намагається форсувати Сіверський Донець, - 7 корпус ДШВ

У Серебрянці на Сіверському напрямку підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ продовжують утримувати позиції. Ситуація у населеному пункті - складна. Логістичне забезпечення - ускладнене.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ШР ДШВ.

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Як зазначається, противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки.

"Протягом останніх днів противник посилив тиск на Дронівку. Десантники 81 оаембр знищують росіян при спробах інфільтруватися у цей населений пункт" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Серебрянці і Дронівці Сили оборони утримують позиції, - 81 бригади ДШВ

Тактика ворога

Загалом ворог діє переважно малими групами. Для цього використовує маскувальні засоби типу "Кікімора" та антитепловізійні плащі, намагаючись знайти слабкі місця оборони. Штурмові та інфільтраційні дії противник проводить цілодобово. Однак щоразу наштовхується на організований та жорсткий опір десантників.

Так, лише у листопаді десантники 81 оаембр ліквідували 140 окупантів, ще 105 - поранені, а трьох росіян взяли у полон. Також десантники знищили та пошкодили 34 одиниць техніки противника. Серед них - танки, бойові машини піхоти, новітні баггі "Улан" та реактивні системи запового вогню.

Читайте: Ворог окупував Серебрянку та має просування в районі Сіверська, - DeepState. КАРТА

Ворог хоче форсувати Сіверський Донець

Водночас, як зазначається, ворог активізувався і вздовж річки Сіверський Донець, намагається на окремих ділянках її форсувати. Ключова мета - інфільтрація в Закітне та закріплення на пануючих висотах. Контроль над цим населеним пунктом має критичне значення для забезпечення передових позицій оборони.