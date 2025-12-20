РУС
Новости Комиссия для компенсаций Украине
Греция стала 35-й страной, подписавшей конвенцию о репарациях Украине

Греция присоединилась к конвенции Совета Европы о компенсациях Украине

Греция подписала конвенцию Совета Европы о создании Международной компенсационной комиссии по ущербу, нанесенному агрессией России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Греция стала 35-й страной, которая подписала конвенцию Совета Европы о создании Международной компенсационной комиссии по рассмотрению заявлений о нанесенном Украине ущербе. Документ в Страсбурге подписал постоянный представитель Греции при Совете Европы Николас Сигалас", – сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Международная комиссия – символ справедливости и надежды

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что Международная комиссия по рассмотрению заявлений олицетворяет справедливость и надежду для десятков тысяч жертв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о создании комиссии по возмещению ущерба: РФ не избежит ответственности за войну в Украине

"Это наше твердое убеждение, что те, кто пострадал, не будут забыты. Призываю к скорейшей ратификации, чтобы мы могли оперативно начать работу комиссии для народа Украины", - отметил он.

Греция (746) Совет Европы (732) Берсе Ален (17)
Як при совку казали...даешь стране угля..хоть мелкого но докуя
показать весь комментарий
20.12.2025 14:14 Ответить
А сколько всего нужно? " Огласите пожалуйста весь список"
показать весь комментарий
20.12.2025 14:19 Ответить
 
 