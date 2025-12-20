Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про репарації Україні
Греція підписала конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії щодо збитків, завданих агресією Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Ради Європи.
"Греція стала 35-ю країною, яка підписала конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії з розгляду заяв щодо завданої шкоди Україні. Документ у Страсбурзі підписав постійний представник Греції при Раді Європи Ніколас Сігалас", – поінформували в пресслужбі Ради Європи.
Міжнародна комісія - символ справедливості та надії
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що Міжнародна комісія з розгляду заяв уособлює справедливість і надію для десятків тисяч жертв.
"Це наше тверде переконання, що ті, хто постраждав, не будуть забуті. Закликаю до якнайшвидшої ратифікації, щоб ми могли оперативно розпочати роботу комісії для народу України", – зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль