Новости Эстония закупает оружие
Эстония приобретет не менее 6 южнокорейских РСЗО Chunmoo за €290 млн

Эстония закупает РСЗО Chunmoo у Южной Кореи

Эстония усиливает свои возможности дальнего поражения: Государственный центр оборонных инвестиций страны подписал контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на закупку шести реактивных систем залпового огня Chunmoo общей стоимостью почти 290 млн евро.

об этом сообщает ERR.

Что включает контракт

Контракт стоимостью почти 290 миллионов евро включает:

  • реактивные системы залпового огня,
  • три типа ракетных систем (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), а также
  • оперативную и учебную поддержку.
  • Кроме того, платформы будут модифицированы в соответствии с эстонскими условиями.

Когда планируются поставки

Поставки начнутся во второй половине 2027 года, а рамочное соглашение позволяет приобретение дополнительных систем в будущем.

"Мы начали развивать возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с приобретения американских систем HIMARS в апреле этого года. Поскольку реактивные системы залпового огня являются бесценными с точки зрения военного потенциала, я чрезвычайно рад, что теперь мы сможем приобрести южнокорейские Chunmoo в дополнение к американским HIMARS", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В рамках рамочного соглашения Hanwha Aerospace также осуществит инвестиции в эстонскую оборонную промышленность в размере и на условиях, указанных в соглашении.

Напомним, в апреле 2025 года Эстония получила первые шесть HIMARS, заказанных в США, а в августе – все ранее заказанные во Франции САУ Caesar.

Эстония (1592) Южная Корея (352) РСЗО (239)
Ні, це всі бачать, що росія нападає.
21.12.2025 19:57 Ответить
K239 Chunmoo розроблений компанією Hanwha Aerospace як модульна система, здатна запускати різні типи керованих і некерованих ракет. ракети різного калібру з замінних пускових установок, включаючи 600-мм тактичні балістичні ракети CTM-290 з дальністю 290 км.
21.12.2025 19:58 Ответить
Третина мільярда доларів. Шість Градів. Розумієте наскільки дорога ******* війна? Африканські країни на ці гроші харчуються цілий рік.
21.12.2025 20:04 Ответить
А Міндічу на один зуб.
21.12.2025 20:07 Ответить
Майже 50млн. Евро за один "Град"? Не забогато? Сподиваюсь Естоньске НАБУ вже встановлюе прослушки в домiвках друзiв міністра оборони Естонії за підозрою у видмиванні грошей?
21.12.2025 21:03 Ответить
 
 