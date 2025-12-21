Эстония приобретет не менее 6 южнокорейских РСЗО Chunmoo за €290 млн

Эстония усиливает свои возможности дальнего поражения: Государственный центр оборонных инвестиций страны подписал контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на закупку шести реактивных систем залпового огня Chunmoo общей стоимостью почти 290 млн евро.

Что включает контракт

Контракт стоимостью почти 290 миллионов евро включает:

реактивные системы залпового огня,

три типа ракетных систем (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), а также

оперативную и учебную поддержку.

Кроме того, платформы будут модифицированы в соответствии с эстонскими условиями.

Когда планируются поставки

Поставки начнутся во второй половине 2027 года, а рамочное соглашение позволяет приобретение дополнительных систем в будущем.

"Мы начали развивать возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с приобретения американских систем HIMARS в апреле этого года. Поскольку реактивные системы залпового огня являются бесценными с точки зрения военного потенциала, я чрезвычайно рад, что теперь мы сможем приобрести южнокорейские Chunmoo в дополнение к американским HIMARS", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В рамках рамочного соглашения Hanwha Aerospace также осуществит инвестиции в эстонскую оборонную промышленность в размере и на условиях, указанных в соглашении.

Напомним, в апреле 2025 года Эстония получила первые шесть HIMARS, заказанных в США, а в августе – все ранее заказанные во Франции САУ Caesar.