Эстония приобретет не менее 6 южнокорейских РСЗО Chunmoo за €290 млн
Эстония усиливает свои возможности дальнего поражения: Государственный центр оборонных инвестиций страны подписал контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на закупку шести реактивных систем залпового огня Chunmoo общей стоимостью почти 290 млн евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Что включает контракт
Контракт стоимостью почти 290 миллионов евро включает:
- реактивные системы залпового огня,
- три типа ракетных систем (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), а также
- оперативную и учебную поддержку.
- Кроме того, платформы будут модифицированы в соответствии с эстонскими условиями.
Когда планируются поставки
Поставки начнутся во второй половине 2027 года, а рамочное соглашение позволяет приобретение дополнительных систем в будущем.
"Мы начали развивать возможности Эстонии по нанесению глубоких ударов с приобретения американских систем HIMARS в апреле этого года. Поскольку реактивные системы залпового огня являются бесценными с точки зрения военного потенциала, я чрезвычайно рад, что теперь мы сможем приобрести южнокорейские Chunmoo в дополнение к американским HIMARS", – сказал министр обороны Ханно Певкур.
В рамках рамочного соглашения Hanwha Aerospace также осуществит инвестиции в эстонскую оборонную промышленность в размере и на условиях, указанных в соглашении.
Напомним, в апреле 2025 года Эстония получила первые шесть HIMARS, заказанных в США, а в августе – все ранее заказанные во Франции САУ Caesar.
