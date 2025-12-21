Естонія придбає щонайменше 6 південнокорейських РСЗВ Chunmoo за €290 млн

Естонія посилює свої спроможності далекого ураження: Державний центр оборонних інвестицій країни підписав контракт із південнокорейською компанією Hanwha Aerospace на закупівлю шести реактивних систем залпового вогню Chunmoo загальною вартістю майже 290 млн євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

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Що охоплює контракт

Контракт вартістю майже 290 мільйонів євро включає:

реактивні системи залпового вогню,

три типи ракетних систем (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), а також

оперативну та навчальну підтримку.

Крім того, платформи будуть модифіковані відповідно до естонських умов.

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Коли плануються поставки

Поставки розпочнуться у другій половині 2027 року, а рамкова угода дозволяє придбання додаткових систем у майбутньому.

"Ми почали розвивати можливості Естонії щодо глибокого удару з придбання американських систем HIMARS у квітні цього року. Оскільки реактивні системи залпового вогню є безцінними з точки зору військового потенціалу, я надзвичайно радий, що тепер ми зможемо придбати південнокорейські Chunmoo на додаток до американських HIMARS", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

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У рамках рамкової угоди Hanwha Aerospace також здійснить інвестиції в естонську оборонну промисловість у розмірі та на умовах, зазначених в угоді.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Естонія отримала перші шість HIMARS, замовлених у США, а у серпні – всі раніше замовлені у Франції САУ Caesar.