На фронте произошло 200 боевых столкновений, на Покровском направлении враг атаковал 47 раз, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 21 декабря, на фронте произошло 200 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив одну ракету, 17 авиационных ударов, сбросив при этом 46 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1779 дронов-камикадзе и осуществили 2500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, осуществил 95 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: С начала суток на фронте произошло 93 боестолкновения, - Генштаб

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник 16 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки. Одно сражение продолжается до сих пор.

позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки. Одно сражение продолжается до сих пор. На Купянском направлении враг сегодня осуществил шесть наступательных действий в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 15 штурмовых действий противника в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергеевка, Коровий Яр, Степовое, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении враг пять раз атаковал вблизи Ямполя и Сиверска.

На Краматорском направлении противник трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении сегодня произошло 24 боевых столкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении с начала суток противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Дорожного, Новоподгородного, Сергеевки, Нового Шахово и Новопавловки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным:

Уничтожено 104 оккупанта, 53 из которых - безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

одну артиллерийскую систему,

13 БПЛА,

значительно повреждены три единицы автомобильной техники,

также наши защитники поразили семь укрытий личного состава врага.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 16 атак захватчиков в районах населенных пунктов Александроград, Снежное, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Родинское, Сухецкое и Ивановка, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Гуляйполя.

на позиции наших войск в районе Гуляйполя. На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

Читайте также: Войска РФ изменили тактику наступления на Мирноград и Покровск: непрерывно атакуют пехотой, - 7-й корпус ДШВ