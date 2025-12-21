С начала суток на фронте произошло 93 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 21 декабря, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Волфино, Рыжевка, Бояро-Лежачи Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Кроме того, враг осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений , враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются.

, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются. На Купянском направлении украинские воины отбили шесть атак врага в направлениях Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, четыре боевые столкновения еще продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в направлениях населенных пунктов Дружелюбровка, Степовое, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного, пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Ямполя и Сиверска.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 14 попыток противника вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки. Еще одно сражение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Нового Шахово и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 10 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка. Еще один бой продолжается.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор шесть раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районе Гуляйполя, два боевых столкновения продолжаются.

пытался продвигаться на позиции наших войск в районе Гуляйполя, два боевых столкновения продолжаются. На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки. Одно боевое столкновение продолжается.

противника в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки. Одно боевое столкновение продолжается. На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

