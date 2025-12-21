С начала суток на фронте произошло 93 боестолкновения, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 21 декабря, на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Волфино, Рыжевка, Бояро-Лежачи Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Кроме того, враг осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого и Обуховки. Четыре боевых столкновения в настоящее время продолжаются.
- На Купянском направлении украинские воины отбили шесть атак врага в направлениях Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки, четыре боевые столкновения еще продолжаются.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в направлениях населенных пунктов Дружелюбровка, Степовое, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного, пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Славянском направлении с начала суток противник трижды атаковал вблизи Ямполя и Сиверска.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка и Веролюбовка.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 14 попыток противника вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки. Еще одно сражение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Нового Шахово и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 10 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка. Еще один бой продолжается.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении агрессор шесть раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районе Гуляйполя, два боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районах Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.
На Покровському напрямку російські війська продовжують тиснути у районі Світлого на західну околицю Мирнограда та підтягують сили. Супротивник зняв кадри демонстрації прапорів на нових локаціях.
У Куп'янську ЗСУ продовжують контрдії у західній частині міста. У ході останніх атак українські бійці просунулися в районі Центральної площі та з півдня у напрямку центрального перехрестя.
Однак російські війська зберігають свої позиції в ряді районів, тому сіра зона залишається без змін.
Бої йдуть дуже складні та важкі, оскільки росія на цій ділянці робить ставку на дрони, але позитивна динаміка зберігається на користь ЗСУ.
На Сумщині російські війська перетнули кордон і зайняли частину населеного пункту Грабовське. Вдень 21 грудня бої продовжувались."