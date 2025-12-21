Від початку доби на фронті відбулося 93 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби неділі, 21 грудня, на фронті відбулося 93 бойових зіткнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Волфине, Рижівка, Бояро-Лежачі Сумської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулася одна ворожа атака. Крім того, ворог здійснив 49 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

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Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень , ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

, ворог атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири боєзіткнення в даний час тривають. На Куп’янському напрямку українські воїни відбивали шість атак ворога у напрямках Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, чотири боєзіткнення ще тривають.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного, п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник тричі атакував поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 14 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 10 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка. Ще один бій триває.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор шість разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя, два боєзіткнення тривають.

намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя, два боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали п’ять атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває.

противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

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