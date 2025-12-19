На фронті зафіксовано 52 боєзіткнення, найбільше - на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 52 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу.

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Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Волфине, Рижівка, Рогізне, Безсалівка, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Вовчанська, Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в бік населеного пункту Піщане.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 194 520 осіб (+1 220 за добу), 11 433 танки, 35 250 артсистем, 23 768 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки, у бік Дружелюбівки та Лиману і в районі населеного пункту Шандриголове. Один бій триває.

Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине та у бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля і Софіївки. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 10 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне та у бік Новопідгороднього - успіху не мали.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Привільне, Злагода та у бік населених пунктів Рибне, Олександроград, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, ще два боєзіткнення тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнала Підгаврилівка.

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Бойові дії на півдні

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки окупантів в районі Гуляйполя та у бік Добропілля, ще два бойових зіткнення тривають. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Воздвижівці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.