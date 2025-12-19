Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 194 520 осіб (+1 220 за добу), 11 433 танки, 35 250 артсистем, 23 768 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 193 300 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб

танків – 11 433 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од.

артилерійських систем – 35 250 (+18) од.

РСЗВ – 1 574 (+1) од.

засоби ППО – 1 263 (+0) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од.

спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

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Знищення російського флоту

Знищення російського флоту - це серія успішних ударів України по кораблях і інфраструктурі ВМФ РФ, насамперед Чорноморського флоту, починаючи з 2022 року. Йдеться не про повне знищення всього флоту РФ, а про системне вибивання ключових кораблів і баз, що різко зменшило його бойові можливості.

Ключові етапи та події:

Потоплення крейсера "Москва" (квітень 2022)

Удари по острову Зміїний (2022)

Масові атаки морськими дронами (2023–2024)

Удари по Севастополю

Знищення носіїв ракет "Калібр"

Наслідки для Росії:

Втрата домінування в Чорному морі

Неможливість проводити масштабні морські десантні операції

Ослаблення ракетних ударів з моря

Репутаційний удар по ВМФ РФ

Порушення логістики та базування в Криму

Україна без класичного великого флоту змогла витіснити потужні сили РФ. Це один із перших у світі прикладів, коли дрони й високоточна зброя фактично нейтралізували флот великої держави.

Події в Чорному морі вже вивчають військові аналітики НАТО.

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