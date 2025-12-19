Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 194 520 осіб (+1 220 за добу), 11 433 танки, 35 250 артсистем, 23 768 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 193 300 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб
- танків – 11 433 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од.
- артилерійських систем – 35 250 (+18) од.
- РСЗВ – 1 574 (+1) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од.
- спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.
Знищення російського флоту
Знищення російського флоту - це серія успішних ударів України по кораблях і інфраструктурі ВМФ РФ, насамперед Чорноморського флоту, починаючи з 2022 року. Йдеться не про повне знищення всього флоту РФ, а про системне вибивання ключових кораблів і баз, що різко зменшило його бойові можливості.
Ключові етапи та події:
- Потоплення крейсера "Москва" (квітень 2022)
- Удари по острову Зміїний (2022)
- Масові атаки морськими дронами (2023–2024)
- Удари по Севастополю
- Знищення носіїв ракет "Калібр"
Наслідки для Росії:
-
Втрата домінування в Чорному морі
-
Неможливість проводити масштабні морські десантні операції
-
Ослаблення ракетних ударів з моря
-
Репутаційний удар по ВМФ РФ
-
Порушення логістики та базування в Криму
Україна без класичного великого флоту змогла витіснити потужні сили РФ. Це один із перших у світі прикладів, коли дрони й високоточна зброя фактично нейтралізували флот великої держави.
Події в Чорному морі вже вивчають військові аналітики НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
141! одиниця знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня тільки файно - 11!, арта та логістика норм 19/111.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 194 000 це більше ніж все населення Тверської області.