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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 194 520 осіб (+1 220 за добу), 11 433 танки, 35 250 артсистем, 23 768 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 193 300 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 194 520 (+1 220) осіб
  • танків – 11 433 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 768 (+10) од.
  • артилерійських систем  – 35 250 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 574 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 142 (+426) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 591 (+111) од.
  • спеціальна техніка – 4 027 (+0) од.

втрати ворога 18 грудня

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Знищення російського флоту

Знищення  російського флоту - це серія успішних ударів України по кораблях і інфраструктурі ВМФ РФ, насамперед Чорноморського флоту, починаючи з 2022 року. Йдеться не про повне знищення всього флоту РФ, а про системне вибивання ключових кораблів і баз, що різко зменшило його бойові можливості.

Ключові етапи та події:

  • Потоплення крейсера "Москва" (квітень 2022)
  • Удари по острову Зміїний (2022)
  • Масові атаки морськими дронами (2023–2024)
  • Удари по Севастополю
  • Знищення носіїв ракет "Калібр"

Наслідки для Росії:

  • Втрата домінування в Чорному морі

  •  Неможливість проводити масштабні морські десантні операції

  •  Ослаблення ракетних ударів з моря

  • Репутаційний удар по ВМФ РФ

  • Порушення логістики та базування в Криму

Україна без класичного великого флоту змогла витіснити потужні сили РФ. Це один із перших у світі прикладів, коли дрони й високоточна зброя фактично нейтралізували флот великої держави.

Події в Чорному морі вже вивчають військові аналітики НАТО.

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Автор: 

армія рф (21408) Генштаб ЗС (8580) ліквідація (4815) літак (3118) танк (2196) знищення (10453)
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Топ коментарі
+21
Минув 4321 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня тільки файно - 11!, арта та логістика норм 19/111.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 194 000 це більше ніж все населення Тверської області.
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19.12.2025 08:39 Відповісти
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.12.2025 08:09 Відповісти
+13
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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19.12.2025 07:56 Відповісти

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