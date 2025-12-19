РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 194 520 человек (+1 220 за сутки), 11 433 танка, 35 250 артсистем, 23 768 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 193 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 194 520 (+1 220) человек
  • танков – 11 433 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед.
  • РСЗО – 1 574 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
  • самолетов – 432 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед.
  • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед.
  • специальная техника – 4 027 (+0) ед.

Потери врага 18 декабря

Уничтожение российского флота

Уничтожение российского флота - это серия успешных ударов Украины по кораблям и инфраструктуре ВМФ РФ, прежде всего Черноморского флота, начиная с 2022 года. Речь идет не о полном уничтожении всего флота РФ, а о системном выбивании ключевых кораблей и баз, что резко уменьшило его боевые возможности.

Ключевые этапы и события:

  • Потопление крейсера "Москва" (апрель 2022)
  • Удары по острову Змеиный (2022)
  • Массовые атаки морскими дронами (2023–2024)
  • Удары по Севастополю
  • Уничтожение носителей ракет "Калибр"

Последствия для России:

  • Потеря доминирования в Черном море

  •  Невозможность проводить масштабные морские десантные операции

  •  Ослабление ракетных ударов с моря

  • Репутационный удар по ВМФ РФ

  • Нарушение логистики и базирования в Крыму

Украина без классического большого флота смогла вытеснить мощные силы РФ. Это один из первых в мире примеров, когда дроны и высокоточное оружие фактически нейтрализовали флот большого государства.

События в Черном море уже изучают военные аналитики НАТО.

Гарно 👍
19.12.2025 07:05 Ответить
З початку місяця
- 20 тисяч чумардосів
- 2 тисячі автівок
- 6 тисяч безпілотників
арта знову просіла
не зрозуміло де літачок
19.12.2025 07:25 Ответить
А Міг-31 в Криму ?
19.12.2025 07:30 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
19.12.2025 07:56 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.12.2025 08:09 Ответить
Минув 4321 день москальсько-української війни.
141! одиниця знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня тільки файно - 11!, арта та логістика норм 19/111.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 194 000 це більше ніж все населення Тверської області.
19.12.2025 08:39 Ответить
19.12.2025 08:41 Ответить
Прийшло тривожне повідомлення з пітьми:

@ "Есть информация о том, что в результате внезапной атаки неизвестных подводных дронов в Средиземном море было поражено российское судно, пострадали примерно 10 человек: 7 раненых, двое погибли.
Информация предварительная, ожидаем подтверждения."

https://pbs.twimg.com/media/G8fsFpPXsAEqX-Z?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G8fsFpPXsAEqX-Z?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G8fsFpPXsAEqX-Z?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/G8fsFpKWoAAMkd9?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/G8fsFpKWoAAMkd9?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/G8fsFpKWoAAMkd9?format=jpg&name=900x900
19.12.2025 09:00 Ответить
 
 