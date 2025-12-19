Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 194 520 человек (+1 220 за сутки), 11 433 танка, 35 250 артсистем, 23 768 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 193 300 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 194 520 (+1 220) человек
- танков – 11 433 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед.
- РСЗО – 1 574 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед.
- специальная техника – 4 027 (+0) ед.
Уничтожение российского флота
Уничтожение российского флота - это серия успешных ударов Украины по кораблям и инфраструктуре ВМФ РФ, прежде всего Черноморского флота, начиная с 2022 года. Речь идет не о полном уничтожении всего флота РФ, а о системном выбивании ключевых кораблей и баз, что резко уменьшило его боевые возможности.
Ключевые этапы и события:
- Потопление крейсера "Москва" (апрель 2022)
- Удары по острову Змеиный (2022)
- Массовые атаки морскими дронами (2023–2024)
- Удары по Севастополю
- Уничтожение носителей ракет "Калибр"
Последствия для России:
-
Потеря доминирования в Черном море
-
Невозможность проводить масштабные морские десантные операции
-
Ослабление ракетных ударов с моря
-
Репутационный удар по ВМФ РФ
-
Нарушение логистики и базирования в Крыму
Украина без классического большого флота смогла вытеснить мощные силы РФ. Это один из первых в мире примеров, когда дроны и высокоточное оружие фактически нейтрализовали флот большого государства.
События в Черном море уже изучают военные аналитики НАТО.
