Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 194 520 человек (+1 220 за сутки), 11 433 танка, 35 250 артсистем, 23 768 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 193 300 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 194 520 (+1 220) человек

танков – 11 433 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 768 (+10) ед.

артиллерийских систем – 35 250 (+18) ед.

РСЗО – 1 574 (+1) ед.

средства ПВО – 1 263 (+0) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 142 (+426) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 591 (+111) ед.

специальная техника – 4 027 (+0) ед.

Уничтожение российского флота

Уничтожение российского флота - это серия успешных ударов Украины по кораблям и инфраструктуре ВМФ РФ, прежде всего Черноморского флота, начиная с 2022 года. Речь идет не о полном уничтожении всего флота РФ, а о системном выбивании ключевых кораблей и баз, что резко уменьшило его боевые возможности.

Ключевые этапы и события:

Потопление крейсера "Москва" (апрель 2022)

Удары по острову Змеиный (2022)

Массовые атаки морскими дронами (2023–2024)

Удары по Севастополю

Уничтожение носителей ракет "Калибр"

Последствия для России:

Потеря доминирования в Черном море

Невозможность проводить масштабные морские десантные операции

Ослабление ракетных ударов с моря

Репутационный удар по ВМФ РФ

Нарушение логистики и базирования в Крыму

Украина без классического большого флота смогла вытеснить мощные силы РФ. Это один из первых в мире примеров, когда дроны и высокоточное оружие фактически нейтрализовали флот большого государства.

События в Черном море уже изучают военные аналитики НАТО.

