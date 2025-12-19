На фронте зафиксировано 52 боестолкновения, больше всего - на Константиновском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 52 боевые столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности - Волфино, Рыжовка, Рогизное, Безсаловка, Искрисковщина, Бояро-Лежачие Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение с вражескими войсками. Кроме того, враг осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Волчанска, Прилепки и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в сторону населенного пункта Песчаное.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила три атаки, в сторону Дружелюбовки и Лимана и в районе населенного пункта Шандриголово. Одно сражение продолжается.
Две вражеские атаки отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
На Краматорском направлении сегодня боевых столкновений не фиксировалось.
На Константиновском направлении враг осуществил 15 штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино и в сторону Плещиевки, Новопавловки, Иванополья и Софиевки. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 10 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Зверево, Котлино, Удачное и в сторону Новоподгородного - успеха не имели.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону населенных пунктов Рыбное, Александроград, Новое Запорожье. Силы обороны отразили семь вражеских штурмов, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиаудар управляемой авиабомбой подверглась Подгавриловка.
Боевые действия на юге
С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три атаки оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, еще два боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Воздвижовке.
На Ореховском и Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
