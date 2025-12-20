На фронті зафіксовано 220 боєзіткнень, 60 із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 220 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог вчинив на Покровському напрямку, де Сили оборони знешкодили 128 окупантів, 107 з яких - безповоротно.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по території України

За даними Генштабу, російські загарбники:

Завдали 42 авіаційні удари, скинувши при цьому 101 керовану бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе.

Здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки. Один бій досі триває.

Також читайте: Росія демонструє неготовність зупиняти війну й свідомо продовжує наступальні дії, - Сирський

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій противника у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався йти вперед на позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Також читайте: 3-й армійський корпус та ГУР вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, чотири термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ та три БпЛА, також наші захисники уразили 13 укриттів особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода, ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку агресор 13 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки у районі Щербаків та у бік Приморського.

Читайте: ЗСУ успішно контратакують та завдають російським військам значних втрат, - Сирський

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.