На фронте зафиксировано 220 боевых столкновений, 60 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 220 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении, где Силы обороны обезвредили 128 оккупантов, 107 из которых - безвозвратно.
Удары по территории Украины
По данным Генштаба, российские захватчики:
- Нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу.
- Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе.
- Осуществили 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять атак российских захватчиков. Враг осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
Сегодня противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Сотницкий Козачок, Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григоровки. Одно сражение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг сегодня осуществил шесть наступательных действий в районе Степовой Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровий Яр.
На Славянском направлении враг десять раз атаковал вблизи Дроновки, Сиверска, Выемки и в сторону Закитного.
На Краматорском направлении противник трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.
На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 оккупантов, 107 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной техники, четыре терминала спутниковой связи, средство РЭБ и три БПЛА, также наши защитники поразили 13 укрытий личного состава врага.
На Александровском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степовое, Вишневое и Злагода, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор 13 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки в районе Щербаков и в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.
На Покровському напрямку російські війська просунулися у Мирнограді у мікрорайоні Західний та штурмують центральну частину північної частини міста.
На північ від Покровська противник атакує в районі свинокомплексів.
На Добропільському напрямку російські війська закріпилися в Никанорівці та штурмують з боку Володимирівки та Панківки у напрямку Нового Шахового та дачного селища Шахтар.
На північ від Сіверська російські війська закріпилися вздовж залізниці у напрямку Дронівки. Бої зміщуються за річку Бахмутка у напрямку Платонівки. На південний захід від Сіверська йдуть активні бої на східній околиці Свято-Покровського та південніше Сіверського крейдяного кар'єру."