На фронте зафиксировано 220 боевых столкновений, 60 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 220 боевых столкновений. Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении, где Силы обороны обезвредили 128 оккупантов, 107 из которых - безвозвратно.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 20 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

По данным Генштаба, российские захватчики:

Нанесли 42 авиационных удара, сбросив при этом 101 управляемую бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1684 дрона-камикадзе.

Осуществили 2467 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять атак российских захватчиков. Враг осуществил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

Сегодня противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Сотницкий Козачок, Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григоровки. Одно сражение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг сегодня осуществил шесть наступательных действий в районе Степовой Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении враг десять раз атаковал вблизи Дроновки, Сиверска, Выемки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении противник трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток противник 60 раз атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 128 оккупантов, 107 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной техники, четыре терминала спутниковой связи, средство РЭБ и три БПЛА, также наши защитники поразили 13 укрытий личного состава врага.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степовое, Вишневое и Злагода, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 13 раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки в районе Щербаков и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.