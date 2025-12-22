В "Дії" запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ
В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок Вооруженных сил Украины - компенсация стоимости автогражданки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Что предусматривает услуга?
50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, еще 50% - государство. В результате ветеран или ветеранка получает полис без оплаты.
Кто может подать заявку?
Подать заявку могут пользователи, которые соответствуют следующим условиям:
-
имеют удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении "Дія";
-
договор автогражданки оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;
-
объем двигателя автомобиля - до 2500 см³ или электродвигатель мощностью до 100 кВт;
-
автомобиль используется для личных нужд, не для перевозок или такси.
Как получить компенсацию в "Дії"?
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
-
обновить приложение и зайти в "Дію";
-
перейти в раздел "Сервисы" → "Ветеран PRO";
-
выбрать услугу "Компенсация автогражданки";
-
указать льготный договор (он подтянется автоматически);
-
выбрать "Дія.Картку" для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.
Кто реализует сервис
Услуга реализуется Министерством по делам ветеранов и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).
