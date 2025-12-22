В "Дії" запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ

В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок Вооруженных сил Украины - компенсация стоимости автогражданки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предусматривает услуга?

50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, еще 50% - государство. В результате ветеран или ветеранка получает полис без оплаты.

Кто может подать заявку?

Подать заявку могут пользователи, которые соответствуют следующим условиям:

имеют удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении "Дія";

договор автогражданки оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;

объем двигателя автомобиля - до 2500 см³ или электродвигатель мощностью до 100 кВт;

автомобиль используется для личных нужд, не для перевозок или такси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через "Дію" продали более 200 тысяч транспортных средств с начала года

Как получить компенсацию в "Дії"?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

обновить приложение и зайти в "Дію"; перейти в раздел "Сервисы" → "Ветеран PRO"; выбрать услугу "Компенсация автогражданки"; указать льготный договор (он подтянется автоматически); выбрать "Дія.Картку" для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.

Кто реализует сервис

Услуга реализуется Министерством по делам ветеранов и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ИИ-консультант в "Дії" самостоятельно обработал более 1 миллиона обращений, – Федоров