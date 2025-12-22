РУС
В "Дії" запустили компенсацию автогражданки для ветеранов ВСУ

В приложении "Дія" появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок Вооруженных сил Украины - компенсация стоимости автогражданки. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Что предусматривает услуга?

50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, еще 50% - государство. В результате ветеран или ветеранка получает полис без оплаты.

Кто может подать заявку?

Подать заявку могут пользователи, которые соответствуют следующим условиям:

  • имеют удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении "Дія";

  • договор автогражданки оформлен после 1 января 2025 года с использованием льготы;

  • объем двигателя автомобиля - до 2500 см³ или электродвигатель мощностью до 100 кВт;

  • автомобиль используется для личных нужд, не для перевозок или такси.

Как получить компенсацию в "Дії"?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  1. обновить приложение и зайти в "Дію";

  2. перейти в раздел "Сервисы" → "Ветеран PRO";

  3. выбрать услугу "Компенсация автогражданки";

  4. указать льготный договор (он подтянется автоматически);

  5. выбрать "Дія.Картку" для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.

Кто реализует сервис

Услуга реализуется Министерством по делам ветеранов и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Боже, що за кончіти... це який такий електромобіль до 100кВт потужністю
22.12.2025 10:48 Ответить
Немає там такого
22.12.2025 10:55 Ответить
 
 