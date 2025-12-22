У "Дії" запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ
У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок Збройних сил України - компенсація вартості автоцивілки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Дії".
Що передбачає послуга?
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% - держава. У результаті ветеран або ветеранка отримує поліс без оплати.
Хто може подати заявку?
Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:
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мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку "Дія";
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договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
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об’єм двигуна автомобіля - до 2500 см³ або електродвигун потужністю до 100 кВт;
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авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.
Як отримати компенсацію в "Дії"?
Щоб скористатися послугою, необхідно:
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оновити застосунок і зайти в "Дію";
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перейти в розділ "Сервіси" → "Ветеран PRO";
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обрати послугу "Компенсація автоцивілки";
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зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
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вибрати "Дія.Картку" для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.
Хто реалізує сервіс
Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
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