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Новини Послуги для ветеранів у Дії
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У "Дії" запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ

убд

У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок Збройних сил України - компенсація вартості автоцивілки. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Дії".

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Що передбачає послуга?

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% - держава. У результаті ветеран або ветеранка отримує поліс без оплати.

Хто може подати заявку?

Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:

  • мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку "Дія";

  • договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

  • об’єм двигуна автомобіля - до 2500 см³ або електродвигун потужністю до 100 кВт;

  • авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.

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Як отримати компенсацію в "Дії"?

Щоб скористатися послугою, необхідно:

  1. оновити застосунок і зайти в "Дію";

  2. перейти в розділ "Сервіси" → "Ветеран PRO";

  3. обрати послугу "Компенсація автоцивілки";

  4. зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);

  5. вибрати "Дія.Картку" для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Хто реалізує сервіс

Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

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