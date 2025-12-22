У "Дії" запустили компенсацію автоцивілки для ветеранів ЗСУ

У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок Збройних сил України - компенсація вартості автоцивілки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Дії".

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Що передбачає послуга?

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% - держава. У результаті ветеран або ветеранка отримує поліс без оплати.

Хто може подати заявку?

Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:

мають посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку "Дія";

договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

об’єм двигуна автомобіля - до 2500 см³ або електродвигун потужністю до 100 кВт;

авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.

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Як отримати компенсацію в "Дії"?

Щоб скористатися послугою, необхідно:

оновити застосунок і зайти в "Дію"; перейти в розділ "Сервіси" → "Ветеран PRO"; обрати послугу "Компенсація автоцивілки"; зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично); вибрати "Дія.Картку" для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Хто реалізує сервіс

Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

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