Нужно больше делать для Украины, цели Путина не изменились, - главнокомандующий ВС Норвегии Кристоферссен

Европе следует делать больше для помощи Украине, поскольку речь идет о ее же безопасности.

Об этом в интервью Укринформу заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферссен, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Нам нужно делать больше для Украины, безусловно. И я годами настаиваю на этом: давайте делать все, что в наших силах, чтобы поддерживать Украину, потому что эта борьба – это гораздо больше, чем просто о вас", – подчеркнул он.

По словам Кристоферссена, речь идет также о будущем Европы.

"Если россияне после нападения на Украину одержат победу в том или ином виде, они докажут, что в наши дни использование силы работает. А мы не хотим этого допустить. Поэтому лучшим способом сдерживания будущих конфликтов является продолжение поддержки Украины", - добавил главнокомандующий.

Цели Путина не изменились

Кристоферссен считает, что цели Путина в Украине не изменились с февраля 2022 года.

"Он хочет иметь больший кусок Украины как часть России, иметь дружественный к России режим в Киеве и прекратить любое сближение Украины с западными структурами безопасности.

Итак, если посмотреть на ситуацию сейчас, то он не достиг своих целей, а это означает, что Украина все еще отражает российские атаки, президент Зеленский остается на посту, Украина поддерживает своего президента, а Финляндия и Швеция присоединились к НАТО.

Таким образом, НАТО расширилось по сравнению с февралем 2022 года. Поэтому я не думаю, что его цели вообще изменились", - пояснил он.

Он считает, что даже столкнувшись с реальностью на поле боя, Путин будет продолжать идти к своим целям, используя различные методы.

