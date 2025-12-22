Потрібно більше робити для України, цілі Путіна не змінилися, - головнокомандувач ЗС Норвегії Крістоферссен

Європі варто робити більше для допомоги Україні, оскільки йдеться про її ж безпеку.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферссен, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Нам потрібно робити більше для України, безумовно. І я роками наполягаю на цьому: давайте робити все, що в наших силах, щоб підтримувати Україну, тому що ця боротьба – це набагато більше, ніж просто про вас", - наголосив він.

За словами Крістоферссена, йдеться також про майбутнє Європи.

"Якщо росіяни після нападу на Україну отримають перемогу в тому чи іншому вигляді, вони доведуть, що в наші дні використання сили працює. А ми не хочемо цього допустити. Тож найкращим способом стримування майбутніх конфліктів є продовження підтримки України", - додав головнокомандувач.

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Цілі Путіна не змінилися

Крістоферссен вважає, що цілі Путіна в Україні не змінилися з лютого 2022 року.

"Він хоче мати більший шматок України як частину Росії, мати дружній до Росії режим у Києві та припинити будь-яке зближення України із західними безпековими структурами.

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Отже, якщо подивитися на ситуацію зараз, то він не досяг своїх цілей, а це означає, що Україна все ще відбиває російські атаки, Президент Зеленський залишається на посаді, Україна підтримує свого президента, а Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО.

Таким чином, НАТО розширилося порівняно з лютим 2022 року. Тому я не думаю, що його цілі взагалі змінилися", - пояснив він.

Він вважає, що навіть зіткнувшись з реальністю на полі бою, Путін продовжуватиме йти до своїх цілей, різними методами.

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