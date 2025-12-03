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Новини Допомога Україні від Норвегії Програма PURL
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Норвегія надасть $500 млн на закупівлю американської зброї для України, - міністр Ейде

Норвегія дасть 500 млн на закупівлю зброї для України

У Норвегії уряд надасть ще $500 млн на програму PURL, в рамках якої фінансують закупівлю американської зброї для України.

Про це заявив глава МЗС Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

"Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами", - заявив він перед початком зустрічі НАТО.

Переговори з позиції сили

Ейде пояснив різке збільшення пожертв на PURL потребою підтримати Україну саме під час "мирних переговорів".

"Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили", - наголосив він.

За словами міністра, навіть у разі, якщо переговори дадуть успіх, потреба посилювати ЗСУ не зникне.

"Важливо також пам'ятати, що коли війна завершиться - Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій", - підсумував Ейде.

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Допомога Україні від Норвегії

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Норвегія (915) допомога (9213)
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Чому Норвегія не США?
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03.12.2025 09:52 Відповісти
Для США Україна є агресором, тому вони не можуть нам давати зброю, можуть тільки продавати через треті особи!!!
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03.12.2025 10:20 Відповісти
Дякуємо, друзі. І розвивайте вже власний ВПК, щоб не годувати заморських під×уйловиків.
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03.12.2025 11:07 Відповісти
 
 