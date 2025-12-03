Норвегія надасть $500 млн на закупівлю американської зброї для України, - міністр Ейде
У Норвегії уряд надасть ще $500 млн на програму PURL, в рамках якої фінансують закупівлю американської зброї для України.
Про це заявив глава МЗС Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами", - заявив він перед початком зустрічі НАТО.
Переговори з позиції сили
Ейде пояснив різке збільшення пожертв на PURL потребою підтримати Україну саме під час "мирних переговорів".
"Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили", - наголосив він.
За словами міністра, навіть у разі, якщо переговори дадуть успіх, потреба посилювати ЗСУ не зникне.
"Важливо також пам'ятати, що коли війна завершиться - Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій", - підсумував Ейде.
Допомога Україні від Норвегії
- Раніше стало відомо, що Україна та Норвегія спільно виготовлятимуть дрони.
- У жовтні повідомлялось, що Норвегія надасть Україні близько $150 млн на підтримку енергетики.
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