Норвегия предоставит $500 млн на закупку американского оружия для Украины, - министр Эйде
В Норвегии правительство выделит еще $500 млн на программу PURL, в рамках которой финансируется закупка американского оружия для Украины.
Об этом заявил глава МИД Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Подробности
"Сегодня Норвегия объявит о дополнительных 500 миллионах долларов на программу PURL, которые будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и один с Германией и Нидерландами", - заявил он перед началом встречи НАТО.
Переговоры с позиции силы
Эйде объяснил резкое увеличение пожертвований на PURL необходимостьюподдержать Украину именно во время "мирных переговоров".
"Сейчас настал момент резко нарастить поддержку Украины, чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.
По словам министра, даже в случае, если переговоры увенчаются успехом, необходимость усиливать ВСУ не исчезнет.
"Важно также помнить, что когда война закончится - Украина должна быть сильной и способной защитить себя от возобновления боевых действий", - подытожил Эйде.
Помощь Украине от Норвегии
- Ранее стало известно, что Украина и Норвегия будут совместно производить дроны.
- В октябре сообщалось, что Норвегия предоставит Украине около $150 млн на поддержку энергетики.
