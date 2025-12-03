Норвегия предоставит $500 млн на закупку американского оружия для Украины, - министр Эйде

В Норвегии правительство выделит еще $500 млн на программу PURL, в рамках которой финансируется закупка американского оружия для Украины.

Об этом заявил глава МИД Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня Норвегия объявит о дополнительных 500 миллионах долларов на программу PURL, которые будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и один с Германией и Нидерландами", - заявил он перед началом встречи НАТО.

Переговоры с позиции силы

Эйде объяснил резкое увеличение пожертвований на PURL необходимостьюподдержать Украину именно во время "мирных переговоров".

"Сейчас настал момент резко нарастить поддержку Украины, чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.

По словам министра, даже в случае, если переговоры увенчаются успехом, необходимость усиливать ВСУ не исчезнет.

"Важно также помнить, что когда война закончится - Украина должна быть сильной и способной защитить себя от возобновления боевых действий", - подытожил Эйде.

Читайте: Европейские государства обсуждают предложения к "мирному плану" от США, - премьер Норвегии Стьоре

Помощь Украине от Норвегии

Ранее стало известно, что Украина и Норвегия будут совместно производить дроны.

В октябре сообщалось, что Норвегия предоставит Украине около $150 млн на поддержку энергетики.

Читайте также: Италия может отложить декрет о военной помощи Украине, - СМИ