Норвегия предоставит $500 млн на закупку американского оружия для Украины, - министр Эйде

Норвегия даст 500 млн на закупку оружия для Украины

В Норвегии правительство выделит еще $500 млн на программу PURL, в рамках которой финансируется закупка американского оружия для Украины.

Об этом заявил глава МИД Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

"Сегодня Норвегия объявит о дополнительных 500 миллионах долларов на программу PURL, которые будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и один с Германией и Нидерландами", - заявил он перед началом встречи НАТО.

Переговоры с позиции силы

Эйде объяснил резкое увеличение пожертвований на PURL необходимостьюподдержать Украину именно во время "мирных переговоров".

"Сейчас настал момент резко нарастить поддержку Украины, чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.

По словам министра, даже в случае, если переговоры увенчаются успехом, необходимость усиливать ВСУ не исчезнет.

"Важно также помнить, что когда война закончится - Украина должна быть сильной и способной защитить себя от возобновления боевых действий", - подытожил Эйде.

Помощь Украине от Норвегии

Чому Норвегія не США?
показать весь комментарий
03.12.2025 09:52 Ответить
Для США Україна є агресором, тому вони не можуть нам давати зброю, можуть тільки продавати через треті особи!!!
показать весь комментарий
03.12.2025 10:20 Ответить
Дякуємо, друзі. І розвивайте вже власний ВПК, щоб не годувати заморських під×уйловиків.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:07 Ответить
 
 