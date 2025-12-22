На фронте зафиксировано 100 боестолкновений, половина из них - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 22 декабря общее количество боевых столкновений на фронте составляет 100.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Стецковка, Уланово, Яструбщина, Белая Береза, Рыжевка, Кучеровка, Рогизное, Атинское, Искрисковщина Сумской области; Блешня, Архиповка, Николаевка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг осуществил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Козачок и в сторону Вильчи. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

Читайте также: За тысячу дней РФ оккупировала менее 1% территории Украины. Она не достигает своих целей, - Стубб

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

На Краматорском направлении сегодня боевых столкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 17 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгородного, Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Вороное, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки. Бои не утихают в трех локациях.

Читайте также: ВСУ успешно контратакуют и наносят российским войскам значительные потери, - Сырский

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор восемь раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого, одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое, Плавни и в сторону Лукьяновского и Приморского. Два боевых столкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами по Воздвижовке, Любицкому, Барвиновке и Железнодорожному.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.