На фронте зафиксировано 100 боестолкновений, половина из них - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 22 декабря общее количество боевых столкновений на фронте составляет 100.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Стецковка, Уланово, Яструбщина, Белая Береза, Рыжевка, Кучеровка, Рогизное, Атинское, Искрисковщина Сумской области; Блешня, Архиповка, Николаевка Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг осуществил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Козачок и в сторону Вильчи. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
На Краматорском направлении сегодня боевых столкновений не фиксировалось.
На Константиновском направлении наши защитники отбили 17 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгородного, Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Вороное, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки. Бои не утихают в трех локациях.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор восемь раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого, одно боевое столкновение продолжается.
На Ореховском направлении наши защитники отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое, Плавни и в сторону Лукьяновского и Приморского. Два боевых столкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами по Воздвижовке, Любицкому, Барвиновке и Железнодорожному.
На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
