Украина введет "единую календарную карту" для упорядочения праздников, — Стефанчук

В Верховной Раде создают "единую календарную карту" Украины, которая предусматривает системный пересмотр календаря праздников, памятных и скорбных дат.

Об этом спикер ВР Руслан Стефанчук заявил в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Изменение дат

По его словам, Украина уже сделала важные шаги, перенеся Рождество на 25 декабря и согласовав День памяти и победы над нацизмом с европейской традицией — 8 мая.

"Любые календарные даты — это не просто дни в календаре, это то, с кем мы и кто против нас. Поэтому это важная идеологическая вещь", — подчеркнул глава парламента.

Сейчас в Украине существует большое количество дат, установленных разными способами: указами президента, постановлениями парламента или решениями правительства. Это приводит к нелогичным ситуациям, говорит он.

По словам Стефанчука, есть наложения в датах — профессиональные праздники иногда совпадают с трагическими или скорбными днями, а также дублирование — некоторые памятные события отмечаются несколько раз по разным ведомственным решениям.

Рабочая группа для "единой календарной карты"

Он заявил, что реформа не ставит целью сокращение количества праздничных дней или ограничение отдыха граждан. Вопрос заключается исключительно в техническом упорядочении и создании логичной системы.

"Речь не идет о том, что праздников станет меньше. Речь идет об упорядочении и создании единой календарной карты", - заверил Стефанчук.

Для разработки документа уже создана рабочая группа. Следующий этап обсуждения состоится сразу после Рождества.

На 26 декабря запланировано совещание с участием представителей Кабмина, Офиса президента, Национальной академии наук, Института национальной памяти и общественных активистов. Главная цель — разработать закон, который четко разграничит праздники, дни памяти и дни траура.