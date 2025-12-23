РУС
Новости Смена календарных праздников
1 127 29

Украина введет "единую календарную карту" для упорядочения праздников, — Стефанчук

календар

В Верховной Раде создают "единую календарную карту" Украины, которая предусматривает системный пересмотр календаря праздников, памятных и скорбных дат. 

Об этом спикер ВР Руслан Стефанчук заявил в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Изменение дат

По его словам, Украина уже сделала важные шаги, перенеся Рождество на 25 декабря и согласовав День памяти и победы над нацизмом с европейской традицией — 8 мая.

"Любые календарные даты — это не просто дни в календаре, это то, с кем мы и кто против нас. Поэтому это важная идеологическая вещь", — подчеркнул глава парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Календарь праздников и особых дней в Украине изменят, потому что бывают "плохие совпадения" дат, - Зеленский

Сейчас в Украине существует большое количество дат, установленных разными способами: указами президента, постановлениями парламента или решениями правительства. Это приводит к нелогичным ситуациям, говорит он.

  • По словам Стефанчука, есть наложения в датах — профессиональные праздники иногда совпадают с трагическими или скорбными днями, а также дублирование — некоторые памятные события отмечаются несколько раз по разным ведомственным решениям.

Рабочая группа для "единой календарной карты"

Он заявил, что реформа не ставит целью сокращение количества праздничных дней или ограничение отдыха граждан. Вопрос заключается исключительно в техническом упорядочении и создании логичной системы.

"Речь не идет о том, что праздников станет меньше. Речь идет об упорядочении и создании единой календарной карты", - заверил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине предлагают официально ввести День благодарения

Для разработки документа уже создана рабочая группа. Следующий этап обсуждения состоится сразу после Рождества.

На 26 декабря запланировано совещание с участием представителей Кабмина, Офиса президента, Национальной академии наук, Института национальной памяти и общественных активистов. Главная цель — разработать закон, который четко разграничит праздники, дни памяти и дни траура.

Автор: 

календарь (55) праздник (1696) Стефанчук Руслан (689)
Топ комментарии
+8
Довбень свинярський, тебе потрібно мабуть вже вантажним краном з ради викопувати, вийти мабуть не може бідненький.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:07 Ответить
+5
Саме на часі!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:11 Ответить
+5
Яких вам ще рехформ не вистарчая,невдячні?
показать весь комментарий
23.12.2025 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А що григоріанський календар уже відмінили?
показать весь комментарий
23.12.2025 19:05 Ответить
Мене теж зацікавило і ось що пише ШІ:
Зараз Україна живе за двома основними календарями:
у світському житті використовується точніший https://www.google.com/search?q=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80&oq=%D0%9F%D0%BE+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D1%83%D1%94&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKABMgkIAhAhGAoYoAEyCQgDECEYChigATIJCAQQIRgKGKAB0gEJMjA2MjFqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfD5jgIYg2QTjjyztzaWwzNBHHrqxD6AX-**************************************************************************************************************-WOhrvjGp4tPJV1vt1A_C0pSwNrgzkw&csui=3&ved=2ahUKEwit8M3TmtSRAxVjAxAIHV1pAnkQgK4QegQIARAC Григоріанський календар (той самий, що й у більшості світу), а більшість православних і греко-католиків (ПЦУ та УГКЦ) перейшли на Новоюліанський календар для церковних свят з 1 вересня 2023 року, що змістило дати на 13 днів раніше.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:15 Ответить
так це було ясно і без АІ))
показать весь комментарий
23.12.2025 19:18 Ответить
Якщо вам було ясно, то чому тоді запитували?
показать весь комментарий
23.12.2025 19:56 Ответить
Ні! Додали Потужності
показать весь комментарий
23.12.2025 19:42 Ответить
21 квітня буде прописане там капсом...
показать весь комментарий
23.12.2025 19:05 Ответить
А цо то є ?
Всесвітнє явлення народові Сонечка з мамаріми ?
показать весь комментарий
23.12.2025 19:40 Ответить
Так кто герой? Зеленский или ВР со спикером, а то столько "побед" не уследишь за всеми!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:12 Ответить
Це ж св"ято якесь!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:13 Ответить
Мабуть в рух піде Указ Президента №303/2020 "...про надання державного статусу релігійним святам, зокрема таким: Песах, Рош-Гашана, Ханука, Курбан-Байрам..." і т.д. і т.п
показать весь комментарий
23.12.2025 19:16 Ответить
На все згоден, тільки не чіпали б День сала, котрий відзначають щорічно 27 серпня!
За сало порву!!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:17 Ответить
Додай Потужності!!
Коли країна котиться в theЛену Zраку , казяться, ШАГи та реформи видумують..
показать весь комментарий
23.12.2025 19:19 Ответить
Ну нє, від шага у кацапів великі нерви. Ще нема, а вони вже скавулять.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:38 Ответить
Мудрі рішення мудрих людей, сила єдність мотивація.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:20 Ответить
Ага.

У нормальних людей ППП - патріотизм, професійність, поряднісь.

У ЗЕлених ППП - ********** придуркам *****.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:51 Ответить
І обовязково електронний реєстр... Без цього ні як не можна....
показать весь комментарий
23.12.2025 19:20 Ответить
Будь-які календарні дати - це не просто про дні в календарі, це те, з ким ми і хто проти нас.

Будь-які календарні дати - це якраз і є просто дні в календарі!!!🤬
З ким ми і хто проти нас, це визначає політичний курс країни!
А не купка дегенератів, яким немає чим зайнятися.
Війна не закінчиться поки не буде звільнено Крим!
От і пи🤬дуй відвойовати Крим!
І зніми військовий однострій!
Холостерин ходячий!🤬
показать весь комментарий
23.12.2025 19:26 Ответить
Після таких новин виникає лиш одне питання "шта?" (с)
показать весь комментарий
23.12.2025 19:33 Ответить
Лучший праздник будет потом- когда вас не будет. День Освобожднния от морока долбо...бов
показать весь комментарий
23.12.2025 19:41 Ответить
Начхати на оці "нововведення" всі адекватні люди будуть святкувати що вони хочуть
показать весь комментарий
23.12.2025 19:45 Ответить
Куди ще це клоунське шобло злодіїв не засунуло свого паршивого носа? Спаплюжили і попсували все. Від Державної геральдики до національної пам'яті.
показать весь комментарий
23.12.2025 19:46 Ответить
І як ми без календарної мавпи жили...
показать весь комментарий
23.12.2025 19:46 Ответить
Срочно это во время войны очень нехватает
показать весь комментарий
23.12.2025 19:50 Ответить
А один поставив лайк? А чого нема ентузіазму? Додати Потужності!! Єднаймося в календарі
показать весь комментарий
23.12.2025 19:51 Ответить
 
 