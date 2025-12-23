Україна запровадить "єдину календарну мапу" для впорядкування свят, - Стефанчук

У Верховній Раді створюють "єдину календарну мапу" України, яка передбачає системний перегляд календаря свят, пам'ятних та скорботних дат.

Про це спікер ВР Руслан Стефанчук заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Зміна дат

За його словами, Україна вже зробила важливі кроки, перенісши Різдво на 25 грудня та погодивши День пам'яті та перемоги над нацизмом із європейською традицією — 8 травня.

"Будь-які календарні дати — це не просто про дні в календарі, це те, з ким ми і хто проти нас. Тому це важлива ідеологічна річ", - наголосив очільник парламенту.

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Наразі в Україні існує велика кількість дат, встановлених у різний спосіб: указами президента, постановами парламенту чи рішеннями уряду. Це призводить до нелогічних ситуацій, каже він.

За словами Стефанчука, є накладання у датах — професійні свята іноді збігаються з трагічними або скорботними днями, а також дублювання — деякі пам’ятні події відзначаються кілька разів за різними відомчими рішеннями.

Робоча група для "єдиної календарної мапи"

Він заявив, що реформа не має на меті скорочення кількості святкових днів або обмеження відпочинку громадян. Питання полягає виключно у технічному впорядкуванні та створенні логічної системи.

"Це не про те, що свят стане менше. Це про впорядкування і створення єдиної календарної мапи", - запевнив Стефанчук.

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Для розробки документа вже створено робочу групу. Наступний етап обговорення відбудеться одразу після Різдва.

На 26 грудня запланована нарада за участі представників Кабміну, Офісу президента, Національної академії наук, Інституту національної пам’яті та громадських активістів. Головна мета — розробити закон, який чітко розмежує свята, дні вшанування та дні жалоби.