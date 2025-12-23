РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6108 посетителей онлайн
Новости
1 120 30

Грету Тунберг отпустили под залог после ареста в Лондоне

Грету Тунберг отпустили под залог после ареста

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг отпустили под залог до марта 2026 года после задержания в Лондоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Причины задержания

Известно, что Тунберг была арестована во время пропалестинской акции протеста из-за поддержки лиц, связанных с организацией Palestine Action, признанной в Великобритании террористической.

Правоохранители отмечают, что действия активистки могли нарушать нормы безопасности и общественного порядка.

Кроме того, в лондонской мэрии сообщили еще о двух лицах, задержанных за обливание красной краской здания, связанного со страховой компанией, сотрудничающей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

Читайте также: Укрзализныця подарила экоактивистке Тунберг кепку из переработанного постельного белья. ФОТОрепортаж

Контекст протестов

Организация Palestine Action была запрещена после июньского инцидента на авиабазе RAF Brize Norton, когда ее члены повредили два военных самолета. После этого нескольким активистам были предъявлены обвинения.

Британское правительство пыталось заблокировать судебное обжалование запрета, а в конце ноября адвокаты группы снова обратились в суд с требованием отменить классификацию Palestine Action как террористической организации.

"Задержание произошло в соответствии с Законом о терроризме", — сообщили в кампании Defend Our Juries.

  • Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала всемирно известной благодаря своим публичным выступлениям против глобального потепления и бездействия политиков в отношении климатических изменений. Внимание публики привлекла острая манера ее заявлений, в частности критика мировых лидеров, которых она обвиняет в игнорировании климатического кризиса.

К слову, Грета Тунберг требовала наказать Россию за экоцид в Украине. В июне экоактивистка посетила Киев.

Читайте также: Грета Тунберг решила зарегистрировать собственный товарный знак

Автор: 

Великобритания (5245) заключение (175) Тунберг (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
я тепер буду спати спокійно - на волі....
показать весь комментарий
23.12.2025 23:28 Ответить
+1
заставу внесла вдчна Palestine Action.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:34 Ответить
+1
А пані Боброва їх вважає бобрами !
показать весь комментарий
23.12.2025 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я тепер буду спати спокійно - на волі....
показать весь комментарий
23.12.2025 23:28 Ответить
Я взагалі зараз піду на кухню та чарку горілки довбону. Радість то яка!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:46 Ответить
не спішіть! коли літаки США полетять на Венесуелу - тоді... Щоб двічі не вставати!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:49 Ответить
Так не можу вже терпіти, радость пЄрьЄполняіТ! А за літаки на Венесуелу взагалі в запой піду
показать весь комментарий
23.12.2025 23:52 Ответить
Без Вас тут на Цензорі буде скучно - повертайтеся, післЯ кухні....
показать весь комментарий
23.12.2025 23:54 Ответить
Добре. Якщо не засну
показать весь комментарий
23.12.2025 23:55 Ответить
А як літаки полетять, то вибачайте, повернусь через декілька днів...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:58 Ответить
Якщо "екоактивістка" і зоозахисниця проводить пропалестинські акції - це означає , що вона ким (чим ?) вважає тих палестинців ?
Ні на що не натякаю , але ...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:33 Ответить
щонаменше пінгвінами. Ну, або лемінгами.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:36 Ответить
А пані Боброва їх вважає бобрами !
показать весь комментарий
23.12.2025 23:38 Ответить
🦫🦫🦫🦫🦫
показать весь комментарий
23.12.2025 23:50 Ответить
Лайном, за яке їй заплатили спонсори аби вона за це лайно парила на акціях протесту!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:36 Ответить
Все залежить від суми казначєйськіх більЄтоФ...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:48 Ответить
заставу внесла вдчна Palestine Action.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:34 Ответить
"Брати мусульмане" теж могли. У них по Європі різних осередків під різними назвами та легендами дофіга.

Да і Катар не бідна країна - може цілу армію таких Грет утримувати.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:50 Ответить
якщо я не помиляюсь, один з найчисельніших осередків "Братів мусульман" у західних країнах знаходиться у Канаді.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:27 Ответить
Так.
Але у Європі їх теж до холєри. Хоча там їх потихеньку починають щимити.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:30 Ответить
главно дєло шоб Україна років через двадцять і собі не пічепила від Євросоюза якийсь "боко харам".
показать весь комментарий
24.12.2025 00:38 Ответить
Гретта Тумберг - это европейская версия Безуглой.
показать весь комментарий
23.12.2025 23:40 Ответить
Дєваха захотіла популярності, а тут щось все затихло з тим глобальним потеплінням,вирішила вплутатися в інший "заміс". Але її все вдалося,молодець,знову всі новини про неї гудуть. Її мета популярність
показать весь комментарий
23.12.2025 23:40 Ответить
Можливо їй просто вдається , ту популярність , якось монетизовувати ? 🤑
показать весь комментарий
23.12.2025 23:48 Ответить
Одного не зрозумію - причому екологія до ХАМАСу?
Чи бармалеї якось відновлюють азоновий шар, коли ріжуть євреїв?

Як на мене, то ця Грета давно бабло-активістка і бореться за те, за що башляють. А у Катара бабла багато...
показать весь комментарий
23.12.2025 23:46 Ответить
як просто - а всього два речення!
показать весь комментарий
23.12.2025 23:51 Ответить
А чего вы режете руских в Украине? По вашей логике убийство руснявых оккупантов это преступление и терроризм. Ведь евреи ваши на оккупированных территориях находятся - незаконно, даже ООН это признает незаконным. И убивают ежедневно палестинцев без стыда и совести. Оправдываете получается русню?
показать весь комментарий
24.12.2025 00:37 Ответить
Ей Гретточка,у нас тут мільйони біженців,ще й греблю підірвали,заес на межі колапсу,в чаес саркофаг наїбнули і держиться воно на одних соплях,скоро вся Європа буде в противогазах як Снорки бігати.Але нашій сердобольній заткнули рота грошима щоб очі не бачили і вушка не чули.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:11 Ответить
Надо же, убийц детей коими являются исраильтяне не признают террористами, а тех кого убивают - признают таковыми. Получается с точки зрения бритоиудеев Украина это страна террорист? Ведь напали и грызут Украину, а русня получается как исраильтяне - все в белом и имеют право на "самозащиту" от украинских детей и женщин. Мир погряз в лицемерии.
показать весь комментарий
24.12.2025 00:36 Ответить
 
 