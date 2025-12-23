Грету Тунберг отпустили под залог после ареста в Лондоне

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг отпустили под залог до марта 2026 года после задержания в Лондоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Причины задержания

Известно, что Тунберг была арестована во время пропалестинской акции протеста из-за поддержки лиц, связанных с организацией Palestine Action, признанной в Великобритании террористической.

Правоохранители отмечают, что действия активистки могли нарушать нормы безопасности и общественного порядка.

Кроме того, в лондонской мэрии сообщили еще о двух лицах, задержанных за обливание красной краской здания, связанного со страховой компанией, сотрудничающей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

Контекст протестов

Организация Palestine Action была запрещена после июньского инцидента на авиабазе RAF Brize Norton, когда ее члены повредили два военных самолета. После этого нескольким активистам были предъявлены обвинения.

Британское правительство пыталось заблокировать судебное обжалование запрета, а в конце ноября адвокаты группы снова обратились в суд с требованием отменить классификацию Palestine Action как террористической организации.

"Задержание произошло в соответствии с Законом о терроризме", — сообщили в кампании Defend Our Juries.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала всемирно известной благодаря своим публичным выступлениям против глобального потепления и бездействия политиков в отношении климатических изменений. Внимание публики привлекла острая манера ее заявлений, в частности критика мировых лидеров, которых она обвиняет в игнорировании климатического кризиса.

К слову, Грета Тунберг требовала наказать Россию за экоцид в Украине. В июне экоактивистка посетила Киев.

