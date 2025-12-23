Грету Тунберг відпустили під заставу після арешту у Лондоні

Шведську екоактивістку Грету Тунберг відпустили під заставу до березня 2026 року після затримання у Лондоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Причини затримання

Відомо, що Тунберг була заарештована під час пропалестинської акції протесту через підтримку осіб, пов’язаних з організацією Palestine Action, визнаною у Великій Британії терористичною.

Правоохоронці зазначають, що дії активістки могли порушувати норми безпеки та громадського порядку.

Крім того, у Лондонській мерії повідомили про ще двох осіб, затриманих за обливання червоною фарбою будівлі, пов’язаної зі страховою компанією, що співпрацює з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.

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Контекст протестів

Організація Palestine Action була заборонена після червневого інциденту на авіабазі RAF Brize Norton, коли її члени пошкодили два військові літаки. Після цього кільком активістам висунули обвинувачення.

Британський уряд намагався заблокувати судове оскарження заборони, а наприкінці листопада адвокати групи знову звернулися до суду з вимогою скасувати класифікацію Palestine Action як терористичної організації.

"Затримання відбулося відповідно до Закону про тероризм", — повідомили у кампанії Defend Our Juries.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг стала всесвітньо відомою завдяки своїм публічним виступам проти глобального потепління та бездіяльності політиків щодо кліматичних змін. Увагу публіки привернула гостра манера її заяв, зокрема критика світових лідерів, яких вона звинувачує в ігноруванні кліматичної кризи.

До слова, Грета Тунберг вимагала покарати Росію за екоцид в Україні. У червні екоактивістка відвідала Київ.

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