Британська поліція арештувала екоактивістку Грету Тунберг

У Лондоні під час пропалестинської акції протесту британська поліція затримала шведську кліматичну активістку Грету Тунберг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Затримання екоактивістки

Інцидент стався у вівторок, 23 грудня, у центральній частині британської столиці. За інформацією організаторів акції, затримання відбулося в межах антитерористичного законодавства.

Правоохоронці вважають, що дії активістки могли порушувати чинні норми безпеки та громадського порядку.

За даними Defend Our Juries, Грету Тунберг затримали через плакат, який вона тримала під час протесту. На ньому містився напис на підтримку осіб, пов’язаних з організацією Palestine Action, забороненою у Великій Британії.

У лондонській мерії також повідомили про затримання ще двох осіб. Їх підозрюють в обливання будівлі червоною фарбою. За даними активістів, об’єкт був пов’язаний зі страховою компанією, яка, за їхніми словами, співпрацювала з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.

"Затримання відбулося відповідно до Закону про тероризм", — зазначили представники кампанії Defend Our Juries.

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Контекст протестів у Великій Британії

Організація Palestine Action була заборонена після інциденту на авіабазі RAF Brize Norton, де в червні її учасники пошкодили два військові літаки. Після цього кільком активістам висунули офіційні обвинувачення.

Британський уряд раніше намагався заблокувати судове оскарження заборони діяльності цієї групи. Наприкінці листопада адвокати організації знову звернулися до суду з вимогою скасувати її класифікацію як терористичної.

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На тлі цього у Великій Британії відбуваються й інші масові акції. Зокрема, у вересні десятки тисяч людей взяли участь у демонстрації в центрі Лондона, організованій антиімміграційними активістами.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг стала всесвітньо відомою завдяки своїм публічним виступам проти глобального потепління та бездіяльності політиків щодо кліматичних змін. Увагу публіки привернула гостра манера її заяв, зокрема критика світових лідерів, яких вона звинувачує в ігноруванні кліматичної кризи.

Раніше Грета Тунберг вимагала покарати Росію за екоцид в Україні. У червні екоактивістка відвідала Київ.

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