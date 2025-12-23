Британская полиция арестовала экоактивистку Грету Тунберг

В Лондоне во время пропалестинской акции протеста британская полиция задержала шведскую климатическую активистку Грету Тунберг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Задержание экоактивистки

Инцидент произошел во вторник, 23 декабря, в центральной части британской столицы. По информации организаторов акции, задержание произошло в рамках антитеррористического законодательства.

Правоохранители считают, что действия активистки могли нарушать действующие нормы безопасности и общественного порядка.

По данным Defend Our Juries, Грету Тунберг задержали из-за плаката, который она держала во время протеста. На нем была надпись в поддержку лиц, связанных с организацией Palestine Action, запрещенной в Великобритании.

В лондонской мэрии также сообщили о задержании еще двух человек. Их подозревают в облитии здания красной краской. По данным активистов, объект был связан со страховой компанией, которая, по их словам, сотрудничала с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

"Задержание произошло в соответствии с Законом о терроризме", — отметили представители кампании Defend Our Juries.

Контекст протестов в Великобритании

Организация Palestine Action была запрещена после инцидента на авиабазе RAF Brize Norton, где в июне ее участники повредили два военных самолета. После этого нескольким активистам были предъявлены официальные обвинения.

Британское правительство ранее пыталось заблокировать судебное обжалование запрета деятельности этой группы. В конце ноября адвокаты организации вновь обратились в суд с требованием отменить ее классификацию как террористической.

На фоне этого в Великобритании проходят и другие массовые акции. В частности, в сентябре десятки тысяч людей приняли участие в демонстрации в центре Лондона, организованной антииммиграционными активистами.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала всемирно известной благодаря своим публичным выступлениям против глобального потепления и бездействия политиков в отношении климатических изменений. Внимание публики привлекла острая манера ее заявлений, в частности критика мировых лидеров, которых она обвиняет в игнорировании климатического кризиса.

Ранее Грета Тунберг требовала наказать Россию за экоцид в Украине. В июне экоактивистка посетила Киев.

