Британская полиция арестовала экоактивистку Грету Тунберг

Грету Тунберг арестовали в Лондоне

В Лондоне во время пропалестинской акции протеста британская полиция задержала шведскую климатическую активистку Грету Тунберг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Задержание экоактивистки

Инцидент произошел во вторник, 23 декабря, в центральной части британской столицы. По информации организаторов акции, задержание произошло в рамках антитеррористического законодательства.

Правоохранители считают, что действия активистки могли нарушать действующие нормы безопасности и общественного порядка.

По данным Defend Our Juries, Грету Тунберг задержали из-за плаката, который она держала во время протеста. На нем была надпись в поддержку лиц, связанных с организацией Palestine Action, запрещенной в Великобритании.

В лондонской мэрии также сообщили о задержании еще двух человек. Их подозревают в облитии здания красной краской. По данным активистов, объект был связан со страховой компанией, которая, по их словам, сотрудничала с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

"Задержание произошло в соответствии с Законом о терроризме", — отметили представители кампании Defend Our Juries.

Читайте также: Великобритания отказалась использовать 8 миллиардов фунтов замороженных активов РФ после решения ЕС, - FT

Контекст протестов в Великобритании

Организация Palestine Action была запрещена после инцидента на авиабазе RAF Brize Norton, где в июне ее участники повредили два военных самолета. После этого нескольким активистам были предъявлены официальные обвинения.

Британское правительство ранее пыталось заблокировать судебное обжалование запрета деятельности этой группы. В конце ноября адвокаты организации вновь обратились в суд с требованием отменить ее классификацию как террористической.

Читайте также: Грета Тунберг решила зарегистрировать собственный товарный знак

На фоне этого в Великобритании проходят и другие массовые акции. В частности, в сентябре десятки тысяч людей приняли участие в демонстрации в центре Лондона, организованной антииммиграционными активистами.

  • Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала всемирно известной благодаря своим публичным выступлениям против глобального потепления и бездействия политиков в отношении климатических изменений. Внимание публики привлекла острая манера ее заявлений, в частности критика мировых лидеров, которых она обвиняет в игнорировании климатического кризиса.

Ранее Грета Тунберг требовала наказать Россию за экоцид в Украине. В июне экоактивистка посетила Киев

Читайте: Стармер и Трамп обсудили пути достижения мира в Украине

Бляха, я подумав, що це Безмозгла...
23.12.2025 19:24 Ответить
23.12.2025 19:29 Ответить
Що палестинські бабуїни роблять в Великобританії? Чому ця чума не їде до своїх єдиновірців в Саудівську Аравію, в Єгипет, в Турцію, в Іран? Це щоб українці поперлися в Китай чи Іран і там проводили акції протестів щоб китайці приймали нашу віру і ввели заборону їсти паличками
23.12.2025 19:25 Ответить
Мі-6 працюють! То добре!
23.12.2025 19:22 Ответить
Партію "Альтернатива для Німеччини" звинувачують у зборі інформації для Кремля про допомогу Україні, - Politico Джерело: https://censor.net/ua

Глава зовнішньої розвідки Німеччини Єґер провів розмову із Наришкіним Джерело: https://censor.net/ua/n3592019
23.12.2025 19:28 Ответить
Й МЕРЦ теж нє дрємлєт разом з МІ6

Відомо, що Єґер раніше обіймав посаду посла Німеччини в Україні. Очільником BND він став восени 2025 року.

Що передувало?

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Наришкін провів розмову із новою керівницею британської розвідувальної служби MI6 Блейз Метревелі. Джерело: https://censor.net/ua/n3592019
23.12.2025 19:29 Ответить
Як швидко екоактивісти стають захисниками терористів.
23.12.2025 19:35 Ответить
прутін усєх пєрєігриваєт - аутистами , екологістами, терористами ,
он вже Австрія + Німеччина крокують знову марш марш правой ...

Не даремно ж спецлужби Мерца та Британії на Наришкіна особисто вже возять інфу прямо йому в Кремль.
23.12.2025 19:42 Ответить
Всьо во ім'я міра!
23.12.2025 19:30 Ответить
Таких активистов сажать на пожизненное!мусульмане должны жить не в хрестианских странах!мама меркель тварюка заварила эту кашу!теперь писец европе!они мусульмане уже в открытую готовятся войну чудить и христиан мочить!!!Как можно было до такого докатится!!!
23.12.2025 19:45 Ответить
Піймався !- той шо кусався
23.12.2025 19:24 Ответить
Бляха, я подумав, що це Безмозгла...
23.12.2025 19:24 Ответить
Прізвище Тунберг (Thunberg) має шведське походження і походить від слів tun (огорожена територія, садиба).... Прізвище Безугла походить від українського слова «безуглий» (або «незуглий»), що означає людину, яка не має свого кутка, притулку, або є бездомною
То щось схоже !!! Обох треба тримати у огорожі...і бажано з медвартою у білих халатах!
23.12.2025 19:34 Ответить
тобто наслідкова хвороба аутизму дала ії ПРІЗВИЩА?
так їх ФСБ обох задіяли як Трампа з Вовкою ?
23.12.2025 19:37 Ответить
Так достатньо подивитися на фото обох... і порівнювати не треба буде! Майже однакові вирази обличчя...ДУРНУВАТІ!
23.12.2025 19:47 Ответить
Грета Тунберг, відома як екологічна активістка , страждала від діагнозу синдрому Аспергера, який прирівнювався до аутизму.

Герой України Червінський інтерв"ю про Вагнергейт , цитата майже дослівно - Єрмак використовував у ВР Безуглу , хвору на аутизм людину..."
23.12.2025 19:35 Ответить
У Греты Тунберг,как и у Марьяны Безуглой - синдром Аспергера
23.12.2025 19:38 Ответить
І у Маска теж + кетамін в поміч
23.12.2025 19:44 Ответить
..які звучні прізвища... Альцгеймер, Аспергер, Клайнфельтер, Едвардс.... Вільямс !??? Кого не почнеш читати... зразу поруч сяють Тунберг та Безугла...
23.12.2025 19:59 Ответить
Sic transit gloria mundi
23.12.2025 19:24 Ответить
Ну, вона поки що на піку своєї сумнівної слави
23.12.2025 19:41 Ответить
Нехай би вже відправили її на лікування
23.12.2025 19:24 Ответить
Або корисна дура, або агент фсб, або і одне і друге...
23.12.2025 19:25 Ответить
Путин назвал Грету доброй и искренней девушкой
23.12.2025 19:39 Ответить
Що палестинські бабуїни роблять в Великобританії? Чому ця чума не їде до своїх єдиновірців в Саудівську Аравію, в Єгипет, в Турцію, в Іран? Це щоб українці поперлися в Китай чи Іран і там проводили акції протестів щоб китайці приймали нашу віру і ввели заборону їсти паличками
23.12.2025 19:25 Ответить
Свободу животным и.... палестинцам ?

.
23.12.2025 19:28 Ответить
Депортуйте На сосію. Нехай там захищає когось
23.12.2025 19:26 Ответить
Наша Безугла, не там "дебоширит"! Что такое ВРУ? А глобальное Потепление или Похолодание, поле не паханное! Там можно так накуролесить!
23.12.2025 19:26 Ответить
Это как это ? Так это как его ?

Грета захисник тваринок.
Це знущання та приниження над палестинцями - ставити їх в один ряд з сєльодками, з яких роблять шуби !

.
23.12.2025 19:27 Ответить
23.12.2025 19:29 Ответить
23.12.2025 19:30 Ответить
Ґрета захотєла вєнєґрєта.
23.12.2025 19:31 Ответить
Грета захотела британского мин..ета Неудовлетворенная дура
23.12.2025 19:34 Ответить
Її заарештували за підозрілий погляд?🤨
23.12.2025 19:33 Ответить
Ветеринари тут є?
Уважно подивіться на очі того коня, якого Грета рятує...
Чи не одну й ту саму рослинну речовину вони вживали разом?
23.12.2025 19:52 Ответить
Респект поліції ВБ! Аплодую стоячи!
23.12.2025 19:34 Ответить
Везите её сразу в дурку.
23.12.2025 19:34 Ответить
До 2030 рокі всі гітари повинні бути електричні.
23.12.2025 19:36 Ответить
А балалайки, однострунные)
23.12.2025 19:41 Ответить
А вона вже десь була помічена з лозугом "путін - *****"?
23.12.2025 19:37 Ответить
Навіщо заарештували? Невже в психлікарнях немає окремих груп захоплення?
23.12.2025 19:38 Ответить
23.12.2025 19:39 Ответить
Загубіть десь назавжди цю навіжену.

А ви не бачите деякої схожості з Безуглою?
23.12.2025 19:40 Ответить
За даними Defend Our Juries, Грету Тунберг затримали через плакат, який вона тримала під час протесту.

Скоріше за те, що останні роки діяльність цієї "революціонерки" фінансують терористи
23.12.2025 19:43 Ответить
Ця шалава сидить на підсосі в палестинських терористів. Проти рашки жодного слова не сказала.
23.12.2025 19:46 Ответить
Знайдіть їй хлопця!! Чи хоча б "активіста"
23.12.2025 19:46 Ответить
Нічого вона не порушувала.

23.12.2025 19:51 Ответить
Коли цих "активістів" заарештували і Ізраїлі за таку саму акцію, і стали показувати документальний фільм про звірства палестинських терористів при нападі на Ізраїль, вони повідверталися і закрили очі і вуха. Хто платить, той і має цих "активістів". Типу наших "активістів проти корупції" - Наєма, Лєщенка, і Заліщук.
23.12.2025 19:57 Ответить
З кліматичної вона починала, а зараз це провокаторша чи шлюха проплачена, чи як ще можна назвати цю безпринципну мерзоту.
23.12.2025 19:57 Ответить
 
 