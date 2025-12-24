Украинские спасатели обнародовали статистику пожаров за год

В течение этого года в Украине зафиксировали более 97 тысяч пожаров, значительная часть которых произошла в жилом секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктора Витовецкого, сделанном во время брифинга.

По словам представителя службы, более 22 тысяч пожаров возникли именно в жилых помещениях.

Основные причины возгораний в жилье

В ГСЧС отмечают, что наиболее распространенной причиной пожаров в домах остается неосторожное обращение с огнем. Такой фактор стал причиной более 7 тысяч возгораний с начала года.

Также значительное количество инцидентов связывают с аварийными режимами работы электросетей. По этим причинам произошло почти 7 тысяч пожаров.

"Только за текущий период уже имеем более 97 тысяч пожаров, из них в жилом секторе более 22 тысяч", — сообщил Виктор Витовецкий.

Печи, обогреватели и генераторы

Отдельную опасность, по данным чрезвычайников, представляют нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В 2025 году это привело к более чем 3 тысячам пожаров.

Еще десятки случаев связаны с использованием газовых приборов и электрических обогревателей. Кроме того, фиксировались возгорания зарядных станций, павербанков и генераторов.

В службе отмечают, что соблюдение элементарных правил безопасности может существенно уменьшить количество пожаров и сохранить жизни людей.

