Несмотря на падение дронов и ракет: в Украине в четыре раза уменьшилась площадь лесных пожаров

В Украине в этом году в четыре раза уменьшилась площадь лесных пожаров, которая составила всего 1,5 тыс. га по сравнению с 6 тыс. га в 2024 году.

Об этом сообщил руководитель ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, информирует Цензор.НЕТ.

Наиболее проблемным остается Изюмское надлесничество, в которое в этом году вошли три деоккупированных лесхоза Харьковщины. В прошлом году здесь выгорело почти 13 тыс. га леса. После присоединения к ГП "Леса Украины", отмечают на предприятии, в лесхозы была передана новая пожарная техника и инструменты, работникам лесной охраны повысили зарплаты. В результате площадь пожаров в Изюмском надлесничестве удалось сократить почти в 8 раз до 1,8 тыс. га.

Между тем, площади пожаров в Евросоюзе в этом году бьют рекорды. С начала года лесными пожарами в европейских странах уничтожено более миллиона гектаров лесов, что является самым большим показателем за последние двадцать лет. Испания потеряла 400 тыс. га леса, Румыния 126 тыс. га.

В Украине, в отличие от других стран Европы, к негативным климатическим факторам добавляются военные - значительная часть возгораний связана с падениями ракет и дронов. Однако процент потери лесов, подчиненных единому государственному предприятию, на порядок меньше, чем в ЕС.

В ГП "Леса Украины" объясняют, что уменьшить площадь пожаров удалось благодаря закупкам новой пожарной техники. В этом году в большинство филиалов предприятия отправлены десятки новых лесопожарных модулей, которые способны добраться туда, где не проедет большой пожарный автомобиль. Недавно объявлены очередные тендеры на закупку 50 модулей для установки в кузова пикапов и 20 прицепных платформ с уже смонтированными лесопожарными модулями.

Также увеличены в среднем на 20% оклады работников лесной охраны.

За два года ГП "Леса Украины" устроило более 100 новых современных рекреационных пунктов, наличие которых в разы уменьшает риск возникновения пожаров, вызванных человеческим фактором. В этом году открыто еще 50. Как отмечают на предприятии, это полноценные комплексы для безопасного досуга в лесу со всей инфраструктурой (детские и спортивные площадки, вода, электроэнергия, туалеты, мангалы и т.д.).

Кроме того, лесоводы продолжают масштабные инвестиции в противопожарную инфраструктуру. В этом году устроено 38,8 тыс. км минерализованных полос и проведен уход за 183,4 тыс. км существующих. ГП "Леса Украины" содержит 3,5 тыс. пожарных водоемов, оборудует их пирсами, устанавливает водонакопительные резервуары, чтобы даже в жару в каждом сохранялся необходимый запас воды.

Продолжаются работы по закупке и установке 30 новых телевизионных систем наблюдения и строительству 24 новых наблюдательных башен. Задача полностью перекрыть системой видеонаблюдения лесные массивы с высоким риском возникновения пожаров. В целом предприятие эксплуатирует почти 500 таких башен.

Для предотвращения масштабных пожаров в будущем "Леса Украины" отказались от высадки чистых хвойных насаждений, создавая исключительно смешанные леса из хвойных и лиственных пород, которые более устойчивы к изменениям климата и менее уязвимы для пожаров.

