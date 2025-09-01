Обстрелы Киевской и Житомирской областей: вспыхнули лесные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской и Житомирской областях в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары в лесных массивах.

Об этом сообщил Столичный лесной офис, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, возгорания зафиксированы в двух надлесничествах. В Бориспольском огонь повредил 2,6 га сосновых насаждений. Для ликвидации пожара, который длился более четырех часов, привлекли 28 человек и специализированную технику. Работы усложнял риск взрыва остатков горючего.

В Коростышевском надлесничестве пожар охватил 0,03 га, его удалось потушить собственными силами лесоводов за полчаса. На местах работали пожарные автомобили, модули и мотопомпы.

В ведомстве отметили, что обломки современных российских дронов несут большее количество взрывчатки и могут действовать как разбросанные зажигательные элементы. После тушения обязательно привлекают саперов и специалистов ГСЧС.

