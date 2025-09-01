Обстріли Київщини та Житомирщини: спалахнули лісові пожежі. ФОТОрепортаж

У Київській та Житомирській областях унаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників виникли пожежі в лісових масивах.

Про це повідомив Столичний лісовий офіс.

Як зазначається, займання зафіксовані у двох надлісництвах. У Бориспільському вогонь пошкодив 2,6 га соснових насаджень. Для ліквідації пожежі, яка тривала понад чотири години, залучили 28 людей та спеціалізовану техніку. Роботи ускладнював ризик вибуху залишків пального.

У Коростишівському надлісництві пожежа охопила 0,03 га, її вдалося загасити власними силами лісівників за пів години. На місцях працювали пожежні автомобілі, модулі та мотопомпи.

У відомстві наголосили, що уламки сучасних російських дронів несуть більшу кількість вибухівки й можуть діяти як розкидані запальні елементи. Після гасіння обов’язково залучають саперів та фахівців ДСНС.

