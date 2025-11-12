Попри падіння дронів та ракет: в Україні вчетверо зменшилась площа лісових пожеж

Україні цього року в чотири рази зменшилась площа лісових пожеж, яка склала лише 1,5 тис. га. порівняно з 6 тис. га у 2024 році.

Про це повідомив керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільш проблемним залишається Ізюмському надлісництво, до якого цього року увійшли три деокуповані лісгоспи Харківщини. Торік тут вигоріло майже 13 тис. га лісу. Після приєднання до ДП "Лісів України", зазначають на підприємстві, у лісгоспи була передана нова пожежна техніка та інструменти, працівникам лісової охорони підвищили зарплати. У результаті площу пожеж у Ізюмському надліснинцтві вдалося скоротити у майже 8 разів до 1,8 тис. га.

Тим часом, площі пожеж в Євросоюзі цього року б’ють рекорди. З початку року лісовими пожежами в європейських країнах знищено понад мільйон гектарів лісів, що є найбільшим показником за останні двадцять років. Іспанія втратила 400 тис. га лісу, Румунія 126 тис. га.

В Україні на відміну від інших країн Європи до негативних кліматичних чинників додаються військові - значна частка загорянь пов’язана з падіннями ракет та дронів. Проте відсоток втрати лісів, підпорядкованих єдиному державному підприємству, на порядок менше ніж в ЄС.

В ДП "Ліси України" пояснюють, що зменшити площу пожеж вдалось завдяки закупкам нової пожежної техніки. Цього року у більшість філій підприємства відправлені десятки нових лісопожежних модулів, які здатні дістатися туди, де не проїде великий пожежний автомобіль. Нещодавно оголошено чергові тендери на закупівлю 50 модулів для встановлення в кузови пікапів та 20 причіпних платформ із уже змонтованими лісопожежними модулями.

Також збільшена в середньому на 20% оклади працівників лісової охорони.

За два роки ДП "Ліси України" влаштувало понад 100 нових сучасних рекреаційних пунктів, наявність яких у рази зменшує ризик виникнення пожеж, спричинених людським фактором. У цьому році відкрито ще 50. Як зазначають на підприємстві, це повноцінні комплекси для безпечного дозвілля у лісі з усією інфраструктурою (дитячі та спортивні майданчики, вода, електроенергія, вбиральні, мангали тощо).

Крім того, лісівники продовжують масштабні інвестиції у протипожежну інфраструктуру. Цього року влаштувано 38,8 тис. км мінералізованих смуг та проведено догляд за 183,4 тис. км існуючих. ДП "Ліси України" утримує 3,5 тис. пожежних водойм, обладнує їх пірсами, встановлює водонакопичувальні резервуари, щоб навіть у спеку в кожній зберігався необхідний запас води.

Тривають роботи щодо закупівлі та встановленню 30 нових телевізійних систем спостереження та будівництву 24 нових спостережних веж. Задача повністю перекрити системою відеонагляду лісові масиви з високим ризиком виникнення пожеж. Загалом підприємство експлуатує майже 500 таких веж.

Для запобіганню масштабним пожежам у майбутньому "Ліси України" відмовилось від висадки чистих хвойних насаджень, створюючи виключно мішані ліси з хвойних та листяних порід, які є більш стійкими до змін клімату та менш вразливими для пожеж.

