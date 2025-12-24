Українські рятувальники оприлюднили статистику пожеж за рік

Упродовж цього року в Україні зафіксували понад 97 тисяч пожеж, значна частина яких сталася у житловому секторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктора Вітовецького, зробленій під час брифінгу.

За словами представника служби, понад 22 тисячі пожеж виникли саме у житлових приміщеннях.

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Основні причини загорянь у житлі

У ДСНС зазначають, що найбільш поширеною причиною пожеж у домівках залишається необережне поводження з вогнем. Такий фактор спричинив понад 7 тисяч загорянь з початку року.

Також значну кількість інцидентів пов’язують з аварійними режимами роботи електромереж. Через ці причини сталося майже 7 тисяч пожеж.

"Тільки за поточний період вже маємо понад 97 тисяч пожеж, із них у житловому секторі понад 22 тисячі", — повідомив Віктор Вітовецький.

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Печі, обігрівачі та генератори

Окрему небезпеку, за даними надзвичайників, становлять порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. У 2025 році це призвело більш ніж до 3 тисяч пожеж.

Ще десятки випадків пов’язані з використанням газових приладів та електричних обігрівачів. Крім того, фіксувалися загоряння зарядних станцій, павербанків і генераторів.

У службі наголошують, що дотримання елементарних правил безпеки може суттєво зменшити кількість пожеж та зберегти життя людей.

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