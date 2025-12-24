Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, еще 5 - ранены в результате вражеских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на 24 декабря рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лимане 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль; в Рубцах поврежден дом. В Николаевке повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля. В Славянске повреждена инфраструктура. В Андреевке поврежден дом. В Дружковке повреждены 6 частных домов; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке ранены 3 человека, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Резныковке Северской громады повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 139 человек, в том числе 27 детей.







