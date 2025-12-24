На фронте произошло 52 боестолкновения, на Славянском направлении идет бой в районе Севера, - Генштаб

С начала суток среды, 24 декабря, на фронте произошло 52 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Ясная Поляна Черниговской области; Рыжевка, Рогизное, Искрисковщина, Нескучное Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Уланово и Нововасильевка.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции украинских защитников, также нанес три авиаудара, сбросив шесть авиабомб, осуществил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и Купянска. Силами обороны уже отбиты четыре атаки противника.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Шандриголово.

На Славянском направлении идет бой в районе Северска.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили семь наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и Софиевка. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня противник 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филия. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Красногорское и Привольное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Солодкое и Гуляйполе, еще четыре боевые столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу", - заявили в Генштабе.

