На фронте произошло 52 боестолкновения, на Славянском направлении идет бой в районе Севера, - Генштаб
С начала суток среды, 24 декабря, на фронте произошло 52 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Ясная Поляна Черниговской области; Рыжевка, Рогизное, Искрисковщина, Нескучное Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Уланово и Нововасильевка.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции украинских защитников, также нанес три авиаудара, сбросив шесть авиабомб, осуществил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и Купянска. Силами обороны уже отбиты четыре атаки противника.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Шандриголово.
На Славянском направлении идет бой в районе Северска.
На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики осуществили семь наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка и Софиевка. Одна атака продолжается до сих пор.
На Покровском направлении в течение дня противник 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филия. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Красногорское и Привольное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Солодкое и Гуляйполе, еще четыре боевые столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу", - заявили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль