На фронте произошло 190 боевых столкновений, 56 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 190 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 10 авиационных ударов, сбросив при этом 31 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2924 дрона-камикадзе и осуществили 2853 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть атак российских захватчиков. Враг осуществил 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник шесть раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Сотницкий Козачок, Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи, Колодязного.

На Купянском направлении враг осуществил девять наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Загризово и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили девять штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Дроновки, Сиверска, Серебрянки.

На Краматорском направлении сегодня боевых столкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении сегодня произошло 23 боевых столкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка, семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник 56 раз атаковал в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоподгородного, Новопавловки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 174 оккупанта, 132 из которых — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники, четыре БПЛА, также наши защитники поразили восемь укрытий личного состава врага. Повреждены танк, две единицы автомобильной техники и мотоцикл противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении агрессор 12 раз пытался продвигаться на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники отразили 10 атак в районе населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавни и в сторону Лукьяновского, Приморского. Авиация противника нанесла удары по Воздвижовке, Степногорску, Лысогорке, Малокатериновке, Любицкому, Барвиновке и Зализничному.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.