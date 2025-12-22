РУС
Новости
Путин верит, что может победить в войне против Украины из-за ложных брифингов с поля боя, - FT

Российские военные и силовые структуры регулярно предоставляют диктатору Путину сводки, в которых завышаются данные о потерях Украины в войне, подчеркиваются ресурсные преимущества России и занижаются тактические провалы армии РФ.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на двух чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Путину рисуют "радужную картинку"

Несмотря на то, что Путин также регулярно встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, как война становится все большей проблемой для экономики РФ, оптимистичная картина, которую рисуют российские генералы на брифингах, заставляет диктатора верить в способность одержать полную победу в войне, рассказали источники FT.

  • Эту динамику еще в октябре упомянул вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о "фундаментальном несоответствии ожиданий, когда россияне склонны считать, что на поле боя у них дела идут лучше, чем на самом деле".
  • По его словам, именно это серьезно затруднило достижение каких-либо договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков об оценках разведки США относительно планов Путина захватить Украину и ЕС: "Это абсолютно неправда"

Кто докладывает дезинформацию 

Ключевой фигурой, ответственной за информирование Путина о ходе войны, является Валерий Герасимов – начальник Генерального штаба России и главнокомандующий операцией.

Именно Герасимов руководил первым российским "блицкригом" на Киев в 2022 году, который завершился отступлением уже через месяц. По мере затягивания войны он вместе с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу стал объектом ярости со стороны радикальных сторонников войны, которые обвиняли их в сокрытии реального положения дел от Путина и использовании тактики "мясорубки", приводящей к массовым потерям.

Этот "самоподдерживающийся цикл дезинформации" внутри системы имел прямые оперативные последствия, отметил аналитик Джайлз из Chatham House.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина - Путин: Рютте рассказал, почему так трудно закончить войну в Украине

В августе 2024 года Герасимов доложил Путину, что Россия якобы остановила продвижение украинских войск в Курской области –– несмотря на то, что ВСУ уже захватили часть территории. Это вызвало хаотичные эвакуации, во время которых погибли гражданские лица.

Разрыв между триумфальными сводками — включая неоднократные заявления о "взятии" одних и тех же населенных пунктов — и реальной ситуацией на местах также сделал Герасимова и Шойгу главными мишенями для неудачного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году.

Издание также напоминает о ситуации в Купянске Харьковской области, об оккупации которого российский генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Путину 20 ноября. Позже российский диктатор наградил его медалью "Золотая звезда".

В издании добавили, что Герасимова оставляют на посту, поскольку внутренняя политика и стабильность важнее рискованных, но потенциально решающих операций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путину снова доложили о захвате Купянска: "Противник безуспешно пытается его вернуть". ВИДЕО

