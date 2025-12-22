Путін вірить, що може перемогти у війні проти України через неправдиві брифінги з поля бою, - FT

Російські військові та силові структури регулярно надають диктатору Путіну зведення, у яких завищуються дані про втрати України у війні, підкреслюються ресурсні переваги Росії та занижуються тактичні провали армії РФ.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на двох чиновників, передає Цензор.НЕТ.

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Путіну малюють "райдужну картинку"

Попри те, що Путін також регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, як війна стає дедалі більшою проблемою для економіки РФ, оптимістична картина, яку малюють російські генерали на брифінгах, змушує диктатора вірити у здатність здобути повну перемогу у війні, розповіли джерела FT.

Цю динаміку ще в жовтні згадав віцепрезидент США Джей Ді Венс, коли говорив про "фундаментальну невідповідність очікувань, коли росіяни схильні вважати, що на полі бою в них справи йдуть краще, ніж насправді".

За його словами, саме це серйозно ускладнило досягнення будь-яких домовленостей.

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Хто доповідає дезінформацію

Ключовою фігурою, відповідальною за інформування Путіна про перебіг війни, є Валерій Герасимов –– начальник Генерального штабу Росії та головний командувач операції.

Саме Герасимов керував першим російським "бліцкригом" на Київ у 2022 році, який завершився відступом уже за місяць. У міру затягування війни він разом із тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу став об’єктом люті з боку радикальних прихильників війни, які звинувачували їх у приховуванні реального стану справ від Путіна та використанні тактики "м’ясорубки", що призводить до масових втрат.

Цей "самопідтримуваний цикл дезінформації" всередині системи мав прямі оперативні наслідки, зазначив аналітик Джайлз із Chatham House.

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У серпні 2024 року Герасимов доповів Путіну, що Росія нібито зупинила просування українських військ у Курській області –– попри те, що ЗСУ вже захопили частину території. Це спричинило хаотичні евакуації, під час яких загинули цивільні.

Розрив між тріумфальними зведеннями — включно з неодноразовими заявами про "взяття" одних і тих самих населених пунктів — і реальною ситуацією на місцях також зробив Герасимова й Шойгу головними мішенями для невдалого заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у 2023 році.

Видання також нагадує про ситуацію в Куп’янську Харківської області, про окупацію якого російський генерал-полковник Сергій Кузовльов доповів Путіну 20 листопада. Пізніше російський диктатор нагородив його медаллю "Золота зірка".

У виданні додали, що Герасимова залишають на посаді, оскільки внутрішня політика і стабільність важливіші за ризиковані, але потенційно вирішальні операції.

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