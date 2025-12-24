РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Отношения РФ и Китая
628 22

К 2030 году Китай планирует иметь около 1000 ядерных боеголовок, – отчет Пентагона

Си, китайская армия

Китай находится в процессе "исторического наращивания военной мощи".

Об этом говорится в отчете Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Наращивание ядерных боеголовок

В отчете указано, что по состоянию на 2024 год Китай имел более 600 боеголовок, находящихся в эксплуатации.

Несмотря на то, что темпы производства ядерного оружия в Китае упали, к 2030 году Пекин планирует иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Читайте также: Россия и Китай провели совместные противоракетные учения, - Reuters

Другое оружие 

В докладе Пентагона также говорится, что Китай имеет большой арсенал ядерных, морских средств поражения большой дальности, кибернетические и космические возможности, которые способны "непосредственно угрожать безопасности Америки".

Кроме того, Пекин опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В ответ США планирует развернуть систему "Золотой купол", предназначенную для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.

Сотрудничество с РФ

В документе также упоминается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство. Пекин, в частности, изучает опыт войны России против Украины.

Впрочем, несмотря на усиление стратегического партнерства Пекина и Москвы, сотрудничеству обеих сторон мешает "взаимное недоверие".

Читайте также: Поставки золота из РФ в КНР побили исторический рекорд

Автор: 

Китай (3292) Пентагон (1511) ядерное оружие (1439)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Скільки десятиліть втрачено, щоб придушити економічно террористичні режими
показать весь комментарий
24.12.2025 20:25 Ответить
+1
От вам...дурні бились а розумні підживились
показать весь комментарий
24.12.2025 20:20 Ответить
+1
Ну

Буш - ідіот
Обама - чувак який профукав все лідерство від Сирії до Криму
Трамп - 2 рази - повний імбіцил ще й корумпований

і тд

Тому в Китає кращого шанса не буде. Тепер пішла ера дебілів в европейській цівілізації
показать весь комментарий
24.12.2025 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От вам...дурні бились а розумні підживились
показать весь комментарий
24.12.2025 20:20 Ответить
Ну

Буш - ідіот
Обама - чувак який профукав все лідерство від Сирії до Криму
Трамп - 2 рази - повний імбіцил ще й корумпований

і тд

Тому в Китає кращого шанса не буде. Тепер пішла ера дебілів в европейській цівілізації
показать весь комментарий
24.12.2025 20:24 Ответить
Забув про байдена який просрав все шо ще залишалось... А Трампу тепер виправляти помилки
показать весь комментарий
24.12.2025 20:27 Ответить
Байден просрав. Так. Але виправляч помилок Трамп це вже занадто.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:34 Ответить
Скільки десятиліть втрачено, щоб придушити економічно террористичні режими
показать весь комментарий
24.12.2025 20:25 Ответить
колись китай виплавляв більше всіх чавуну!
згищів всіх горобців!
спалив всі бібліотеки, окрім "трудів "мао!
знищів всю інтелігенцію, в ім'я культурної революції!

на фотках ********* китаю повно пустих міст, пустих торгових центрів, пустих поїздів, пустих авто розв'язок!
де всі 2 млрд китайців?
де вся 2 млн армія?
яка? перша друга третя?

давайте малювати нову лякалку!

до речі, самі оті буржуї, що зараз плазують перед "могутністю" китаю, створили його своїми руками! а тепер несамовито борються з ним.
привіт кісінджеру! на жаль, республіканець!
показать весь комментарий
24.12.2025 20:29 Ответить
Китаю и сша не указ и меня только один вопрос по этому поводу :а почему в Украине до этого времени нету своих хотя бы 10 боеголовок ?
показать весь комментарий
24.12.2025 20:29 Ответить
🤣🤣на базі Фламінги??
показать весь комментарий
24.12.2025 20:38 Ответить
Ядерными боеприпасами и старые советские пионы стреляют если ты не знал
показать весь комментарий
24.12.2025 20:43 Ответить
Не сміши кізду....🤣🤣🤣ядерним зарядов на відстань 35 км??? І це максимум
показать весь комментарий
24.12.2025 20:51 Ответить
А що про це думає "майстер ротового бою" та "найпрекрасніший міністр війни усіх часів та народів" Пітя Хегзет?
показать весь комментарий
24.12.2025 20:31 Ответить
ну а у графа земленского по плану 3000 фламинго
показать весь комментарий
24.12.2025 20:34 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС країни отримають нові військові кораблі, названі на його честь.

Про це повідомило у понеділок, 22 грудня, https://www.nytimes.com/2025/12/22/us/politics/new-trump-class-warships.html?smid=url-share The New York Times. Нові кораблі Трамп назвав «золотим флотом» - як зауважує видання, він давно прагне оновлення у цій сфері.

Наразі основою флоту американських ВМС є понад п'ять десятків есмінців класу «Арлі Берк», проте президент вважає їх неспроможними до конкуренції. Новий корабель «класу Трампа» буде суттєво більшим за них і зможе запускати гіперзвукові ракети та крилаті ракети з ядерною боєголовкою.

Сам Трамп назвав новий корабель «лінкором». За даними видання, водотоннажність анонсованого судна складатиме 35 тис. тонн (для порівняння - у есмінців типу «Арлі Берк» цей показник становить близько 9 тис. тонн).

Оновлення флоту, за словами Дональда Трампа, має «відродити американську суднобудівну промисловість і вселити страх у ворогів Америки в усьому світі».
показать весь комментарий
24.12.2025 20:36 Ответить
Краще б Тромбу дали отакенного укоа в голову або хоча б таблеток. Диктатори і шизоїди завжди хворіють на гігантизм. Гітлет теж набудував вундервафель які і реальній війні не відіграли жодної ролі а деякі навіть ніразу не вистрілили
показать весь комментарий
24.12.2025 21:23 Ответить
Не здивуюсь якщо Шизоїдному Тромбу прийде в голову побудувати для себе велику золоту піраміду яка б своєю вершиною діставала до Марсу а також перейменувати сша в Трампонію. Воно вже поїхавше. І вжепочало переіменовувати в свою честь різні пам'ятки і стелли. Якщо рижого Обмудка не скинуть то воно не тільки америку а і весь світ погубить
показать весь комментарий
24.12.2025 21:30 Ответить
Логічно що Китай домагається паритету з США і рашкой. Інакше навіщо їм ядерня зброя.
показать весь комментарий
24.12.2025 20:37 Ответить
А мы им санкции на продажу китайских товаров в Европе и США. И Китай сам утопит эту тысячу боеголовок в Бохайском Море!
показать весь комментарий
24.12.2025 20:42 Ответить
І нікому немає до цього діла - клепають ядерку шо дурні
показать весь комментарий
24.12.2025 20:56 Ответить
А Тромб поставляє для цих ракет американські чіпи і посрався з країнами НАТО. Китай даже не сподівався на такого дебіла в президентах америки
показать весь комментарий
24.12.2025 21:19 Ответить
Мабуть Китай до миру готується.
показать весь комментарий
24.12.2025 21:21 Ответить
Треба ще більше інвестувати у китайщину і надавати їм технології! Мало світових загроз! Треба більше.
показать весь комментарий
24.12.2025 21:24 Ответить
От до чого доводить жадібність і ненажерливість світового капіталізму.

За 40% доходів він вбʼє вітчизняні "ширпотрєбні галузі". За 140% -- стратегічні. А за 340% доходу продасть саме існування "вітчизни" тиранам.
показать весь комментарий
24.12.2025 21:57 Ответить
 
 