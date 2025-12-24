К 2030 году Китай планирует иметь около 1000 ядерных боеголовок, – отчет Пентагона
Китай находится в процессе "исторического наращивания военной мощи".
Об этом говорится в отчете Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.
Наращивание ядерных боеголовок
В отчете указано, что по состоянию на 2024 год Китай имел более 600 боеголовок, находящихся в эксплуатации.
Несмотря на то, что темпы производства ядерного оружия в Китае упали, к 2030 году Пекин планирует иметь более 1000 ядерных боеголовок.
Другое оружие
В докладе Пентагона также говорится, что Китай имеет большой арсенал ядерных, морских средств поражения большой дальности, кибернетические и космические возможности, которые способны "непосредственно угрожать безопасности Америки".
Кроме того, Пекин опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В ответ США планирует развернуть систему "Золотой купол", предназначенную для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.
Сотрудничество с РФ
В документе также упоминается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство. Пекин, в частности, изучает опыт войны России против Украины.
Впрочем, несмотря на усиление стратегического партнерства Пекина и Москвы, сотрудничеству обеих сторон мешает "взаимное недоверие".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буш - ідіот
Обама - чувак який профукав все лідерство від Сирії до Криму
Трамп - 2 рази - повний імбіцил ще й корумпований
і тд
Тому в Китає кращого шанса не буде. Тепер пішла ера дебілів в европейській цівілізації
згищів всіх горобців!
спалив всі бібліотеки, окрім "трудів "мао!
знищів всю інтелігенцію, в ім'я культурної революції!
на фотках ********* китаю повно пустих міст, пустих торгових центрів, пустих поїздів, пустих авто розв'язок!
де всі 2 млрд китайців?
де вся 2 млн армія?
яка? перша друга третя?
давайте малювати нову лякалку!
до речі, самі оті буржуї, що зараз плазують перед "могутністю" китаю, створили його своїми руками! а тепер несамовито борються з ним.
привіт кісінджеру! на жаль, республіканець!
Про це повідомило у понеділок, 22 грудня, https://www.nytimes.com/2025/12/22/us/politics/new-trump-class-warships.html?smid=url-share The New York Times. Нові кораблі Трамп назвав «золотим флотом» - як зауважує видання, він давно прагне оновлення у цій сфері.
Наразі основою флоту американських ВМС є понад п'ять десятків есмінців класу «Арлі Берк», проте президент вважає їх неспроможними до конкуренції. Новий корабель «класу Трампа» буде суттєво більшим за них і зможе запускати гіперзвукові ракети та крилаті ракети з ядерною боєголовкою.
Сам Трамп назвав новий корабель «лінкором». За даними видання, водотоннажність анонсованого судна складатиме 35 тис. тонн (для порівняння - у есмінців типу «Арлі Берк» цей показник становить близько 9 тис. тонн).
Оновлення флоту, за словами Дональда Трампа, має «відродити американську суднобудівну промисловість і вселити страх у ворогів Америки в усьому світі».
За 40% доходів він вбʼє вітчизняні "ширпотрєбні галузі". За 140% -- стратегічні. А за 340% доходу продасть саме існування "вітчизни" тиранам.