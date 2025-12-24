К 2030 году Китай планирует иметь около 1000 ядерных боеголовок, – отчет Пентагона

Китай находится в процессе "исторического наращивания военной мощи".

Об этом говорится в отчете Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.

Наращивание ядерных боеголовок

В отчете указано, что по состоянию на 2024 год Китай имел более 600 боеголовок, находящихся в эксплуатации.

Несмотря на то, что темпы производства ядерного оружия в Китае упали, к 2030 году Пекин планирует иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Другое оружие

В докладе Пентагона также говорится, что Китай имеет большой арсенал ядерных, морских средств поражения большой дальности, кибернетические и космические возможности, которые способны "непосредственно угрожать безопасности Америки".

Кроме того, Пекин опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В ответ США планирует развернуть систему "Золотой купол", предназначенную для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.

Сотрудничество с РФ

В документе также упоминается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство. Пекин, в частности, изучает опыт войны России против Украины.

Впрочем, несмотря на усиление стратегического партнерства Пекина и Москвы, сотрудничеству обеих сторон мешает "взаимное недоверие".

