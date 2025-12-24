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Новини Відносини РФ та Китаю Нарощення ядерної зброї Китаєм
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До 2030 року Китай планує мати близько 1000 ядерних боєголовок, – звіт Пентагону

Сі, китайська армія

Китай перебуває в процесі "історичного нарощування військової сили".

Про це йдеться у звіті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нарощування ядерних боєголовок

У звіті зазначено, що станом на 2024 рік Китай мав понад 600 боєголовок, які перебувають в експлуатації.

Попри те, що темпи виробництва ядерної зброї у Китаї впали, однак до 2030 року Пекін планує мати понад 1000 ядерних боєголовок.

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Інша зброя 

У доповіді Пентагону також йдеться, що Китай має:

  • великий арсенал ядерних;
  • морських засобів ураження великої дальності;
  • кібернетичні та космічні можливості, які здатні "безпосередньо загрожувати безпеці Америки".

Окрім цього, Пекін випереджає США у розробці гіперзвукової зброї. У відповідь США планує розгорнути систему "Золотий купол", призначену для захисту від цих та інших інноваційних загроз, а також від більш традиційних балістичних ракет.

Співпраця з РФ

У документі також згадується, що Китай і Росія продовжують поглиблювати своє стратегічне партнерство. Пекін, зокрема, вивчає досвід війни Росії проти України.

Втім, попри посилення стратегічного партнерства Пекіну та Москви, співпраці обох сторін заважає "взаємна недовіра".

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Автор: 

Китай (5313) Пентагон (1485) ядерна зброя (1299)
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Топ коментарі
+4
Ну

Буш - ідіот
Обама - чувак який профукав все лідерство від Сирії до Криму
Трамп - 2 рази - повний імбіцил ще й корумпований

і тд

Тому в Китає кращого шанса не буде. Тепер пішла ера дебілів в европейській цівілізації
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24.12.2025 20:24 Відповісти
+4
Скільки десятиліть втрачено, щоб придушити економічно террористичні режими
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24.12.2025 20:25 Відповісти
+3
Не здивуюсь якщо Шизоїдному Тромбу прийде в голову побудувати для себе велику золоту піраміду яка б своєю вершиною діставала до Марсу а також перейменувати сша в Трампонію. Воно вже поїхавше. І вжепочало переіменовувати в свою честь різні пам'ятки і стелли. Якщо рижого Обмудка не скинуть то воно не тільки америку а і весь світ погубить
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24.12.2025 21:30 Відповісти

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