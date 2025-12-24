До 2030 року Китай планує мати близько 1000 ядерних боєголовок, – звіт Пентагону
Китай перебуває в процесі "історичного нарощування військової сили".
Про це йдеться у звіті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нарощування ядерних боєголовок
У звіті зазначено, що станом на 2024 рік Китай мав понад 600 боєголовок, які перебувають в експлуатації.
Попри те, що темпи виробництва ядерної зброї у Китаї впали, однак до 2030 року Пекін планує мати понад 1000 ядерних боєголовок.
Інша зброя
У доповіді Пентагону також йдеться, що Китай має:
- великий арсенал ядерних;
- морських засобів ураження великої дальності;
- кібернетичні та космічні можливості, які здатні "безпосередньо загрожувати безпеці Америки".
Окрім цього, Пекін випереджає США у розробці гіперзвукової зброї. У відповідь США планує розгорнути систему "Золотий купол", призначену для захисту від цих та інших інноваційних загроз, а також від більш традиційних балістичних ракет.
Співпраця з РФ
У документі також згадується, що Китай і Росія продовжують поглиблювати своє стратегічне партнерство. Пекін, зокрема, вивчає досвід війни Росії проти України.
Втім, попри посилення стратегічного партнерства Пекіну та Москви, співпраці обох сторін заважає "взаємна недовіра".
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Буш - ідіот
Обама - чувак який профукав все лідерство від Сирії до Криму
Трамп - 2 рази - повний імбіцил ще й корумпований
і тд
Тому в Китає кращого шанса не буде. Тепер пішла ера дебілів в европейській цівілізації