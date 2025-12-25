На фронте зафиксировано более 60 боестолкновений. Самые активные бои продолжаются на востоке, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновеление, из них 18 – на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Хреновка, Клюсы, Ясная Поляна Черниговской области;

Уланово, Рыжевка, Малушино, Семейкино, Белая Береза, Суходол, Горки, Искрисковщина, Бруски, Волфино, Ястребщина Сумской области.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, а также осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Глушковки. Бой до сих пор продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного и Заречного. Четыре боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Сиверска и Серебрянки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня противник 18 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки и Нового Шахово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороное и в сторону Искры.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе, еще два боевых столкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализнычное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников, в частности в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Новотягинка.

В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.