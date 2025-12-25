На фронте зафиксировано более 60 боестолкновений. Самые активные бои продолжаются на востоке, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновеление, из них 18 – на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:
- Хреновка, Клюсы, Ясная Поляна Черниговской области;
- Уланово, Рыжевка, Малушино, Семейкино, Белая Береза, Суходол, Горки, Искрисковщина, Бруски, Волфино, Ястребщина Сумской области.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, а также осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых один – из реактивной системы залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Глушковки. Бой до сих пор продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного и Заречного. Четыре боестолкновения на данный момент продолжаются.
На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Сиверска и Серебрянки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка. Одна атака продолжается до сих пор.
На Покровском направлении в течение дня противник 18 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки и Нового Шахово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Александровском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороное и в сторону Искры.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе, еще два боевых столкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализнычное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников, в частности в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Новотягинка.
В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
