Сутки на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. ФОТОрепортаж
25 декабря зафиксировано 1 592 вражеских удара по 8 населенным пунктам Донецкой области. Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов, в том числе жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
По Краматорску оккупанты нанесли удар БПЛА "Молния-2" - разрушили частный дом, нежилое помещение.
В Николаевке в результате попадания беспилотников поврежден инфраструктурный объект, в Беленьком - жилой дом и гражданский автомобиль, в Ореховатке - частный дом, автомобиль и ангар.
В Славянске в результате атаки БПЛА повреждены нежилые помещения.
На Алексеево-Дружковку враг сбросил три авиабомбы "КАБ-250" - разрушениям подверглись 3 многоэтажных дома.
В Константиновке россияне попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю – убили человека, еще двоих ранили.
В результате атаки вражеского дрона в Дружковке ранен гражданский человек, поврежден автомобиль.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.
