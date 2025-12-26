РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10390 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
177 0

Сутки на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. ФОТОрепортаж

25 декабря зафиксировано 1 592 вражеских удара по 8 населенным пунктам Донецкой области. Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов, в том числе жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Краматорский район

По Краматорску оккупанты нанесли удар БПЛА "Молния-2" - разрушили частный дом, нежилое помещение.

В Николаевке в результате попадания беспилотников поврежден инфраструктурный объект, в Беленьком - жилой дом и гражданский автомобиль, в Ореховатке - частный дом, автомобиль и ангар.

В Славянске в результате атаки БПЛА повреждены нежилые помещения.

На Алексеево-Дружковку враг сбросил три авиабомбы "КАБ-250" - разрушениям подверглись 3 многоэтажных дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: двое раненых, зафиксировано 1768 обстрелов РФ. ФОТОрепортаж

В Константиновке россияне попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю – убили человека, еще двоих ранили.

В результате атаки вражеского дрона в Дружковке ранен гражданский человек, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты охотятся на гражданских дронами в Константиновке, - ГВА

Обстрелы Донецкой области 25 декабря
Обстрелы Донецкой области 25 декабря
Обстрелы Донецкой области 25 декабря
Обстрелы Донецкой области 25 декабря
Обстрелы Донецкой области 25 декабря
Обстрелы Донецкой области 25 декабря

Автор: 

Краматорськ (2450) обстрел (31041) Донецкая область (11724) Бахмутский район (736) Краматорский район (945) Резниковка (5) Дружковка (93) Константиновка (1991) Николаевка (19) Беленькое (2) Ореховатка (1) Славянск (2694) Алексеево-Дружковка (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 