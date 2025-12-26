Сутки на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. ФОТОрепортаж

25 декабря зафиксировано 1 592 вражеских удара по 8 населенным пунктам Донецкой области. Разрушениям подверглись 14 гражданских объектов, в том числе жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

По Краматорску оккупанты нанесли удар БПЛА "Молния-2" - разрушили частный дом, нежилое помещение.

В Николаевке в результате попадания беспилотников поврежден инфраструктурный объект, в Беленьком - жилой дом и гражданский автомобиль, в Ореховатке - частный дом, автомобиль и ангар.

В Славянске в результате атаки БПЛА повреждены нежилые помещения.

На Алексеево-Дружковку враг сбросил три авиабомбы "КАБ-250" - разрушениям подверглись 3 многоэтажных дома.

В Константиновке россияне попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю – убили человека, еще двоих ранили.

В результате атаки вражеского дрона в Дружковке ранен гражданский человек, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады поврежден дом.

