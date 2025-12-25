Сутки в Донецкой области: двое раненых, зафиксировано 1768 обстрелов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. Два человека ранены, повреждены 23 гражданских объекта, в том числе жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Доброполье поврежден дом. В Каменке Криворожской громады повреждены административное здание и склады.
Краматорский район
В Лимане повреждена инфраструктура. В Андреевке поврежден дом.
В Константиновке в результате дронных атак два человека получили ранения.
Краматорск враг обстрелял беспилотниками различного типа. Повреждены 5 частных домов, 2 нежилых помещения, 3 транспортных средства.
По Славянску войска РФ били из РСЗО "Смерч", разрушениям подверглись 2 дома.
В Дружковке FPV-дрон повредил многоэтажный дом.
На Новополтавку россияне направили БПЛА "Герань - 2" - разрушили 3 частных дома, нежилое помещение, 2 автомобиля.
Бахмутский район
В Резныковке Северской общины повреждены 2 дома.
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