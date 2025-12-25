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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: двое раненых, зафиксировано 1768 обстрелов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. Два человека ранены, повреждены 23 гражданских объекта, в том числе жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Покровский район 

В Доброполье поврежден дом. В Каменке Криворожской громады повреждены административное здание и склады.

Краматорский район

В Лимане повреждена инфраструктура. В Андреевке поврежден дом.

В Константиновке в результате дронных атак два человека получили ранения.

Краматорск враг обстрелял беспилотниками различного типа. Повреждены 5 частных домов, 2 нежилых помещения, 3 транспортных средства.

По Славянску войска РФ били из РСЗО "Смерч", разрушениям подверглись 2 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, еще 5 - ранены в результате вражеских обстрелов. ФОТОрепортаж

В Дружковке FPV-дрон повредил многоэтажный дом.

На Новополтавку россияне направили БПЛА "Герань - 2" - разрушили 3 частных дома, нежилое помещение, 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Резныковке Северской общины повреждены 2 дома.

1768 обстрелов за сутки: полиция Донецкой области фиксирует новые преступления РФ
1768 обстрелов за сутки: полиция Донецкой области фиксирует новые преступления РФ
1768 обстрелов за сутки: полиция Донецкой области фиксирует новые преступления РФ
1768 обстрелов за сутки: полиция Донецкой области фиксирует новые преступления РФ
1768 обстрелов за сутки: полиция Донецкой области фиксирует новые преступления РФ

Автор: 

Краматорськ (2512) обстрел (33726) Донецкая область (12600) Бахмутский район (855) Краматорский район (1324) Покровский район (1794) Резниковка (49) Дружковка (184) Новополтавка (1) Славянск (2756) Каменка (3) Доброполье (160) Константиновка (83) Лиман (253)
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