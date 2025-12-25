Доба на Донеччині: двоє поранених, зафіксовано 1768 обстрілів РФ. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донеччини. Двоє людей поранені, пошкоджено 23 цивільні об’єкти, серед них житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено будинок. У Кам'янці Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю і склади.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок.

У Костянтинівці внаслідок дронових атак двоє людей отримали поранення.

Краматорськ ворог обстріляв безпілотниками різного типу. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 нежитлових приміщення, 3 транспортних засоби.

По Слов’янську війська РФ били з РСЗВ "Смерч", руйнувань зазнали 2 оселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще 5 - поранено через ворожі обстріли. ФОТОрепортаж

У Дружківці FPV-дрон пошкодив багатоповерховий будинок.

На Новополтавку росіяни спрямували БПЛА "Герань - 2" - зруйнували 3 приватних оселі, нежитлове приміщення, 2 авто.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.













