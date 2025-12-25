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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: двоє поранених, зафіксовано 1768 обстрілів РФ. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донеччини. Двоє людей поранені, пошкоджено 23 цивільні об’єкти, серед них житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Покровський район 

У Добропіллі пошкоджено будинок. У Кам'янці Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю і склади.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено інфраструктуру.  В Андріївці пошкоджено будинок.

У Костянтинівці внаслідок дронових атак двоє людей отримали поранення.

Краматорськ ворог обстріляв безпілотниками різного типу. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 нежитлових приміщення, 3 транспортних засоби.

По Слов’янську війська РФ  били з РСЗВ "Смерч", руйнувань зазнали 2 оселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще 5 - поранено через ворожі обстріли. ФОТОрепортаж

У Дружківці FPV-дрон пошкодив багатоповерховий будинок.

На Новополтавку росіяни спрямували БПЛА "Герань - 2" - зруйнували 3 приватних оселі, нежитлове приміщення, 2 авто.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.

1768 обстрілів за добу: поліція Донеччини фіксує нові злочини РФ
1768 обстрілів за добу: поліція Донеччини фіксує нові злочини РФ
1768 обстрілів за добу: поліція Донеччини фіксує нові злочини РФ
1768 обстрілів за добу: поліція Донеччини фіксує нові злочини РФ
1768 обстрілів за добу: поліція Донеччини фіксує нові злочини РФ

Автор: 

Краматорськ (956) обстріл (35091) Донецька область (11483) Бахмутський район (860) Краматорський район (1340) Покровський район (1811) Різниківка (49) Дружківка (186) Новополтавка (1) Слов’янськ (861) Кам’янка (3) Добропілля (164) Костянтинівка (86) Лиман (254)
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