Доба на Донеччині: двоє поранених, зафіксовано 1768 обстрілів РФ. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли 8 населених пунктів Донеччини. Двоє людей поранені, пошкоджено 23 цивільні об’єкти, серед них житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено будинок. У Кам'янці Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю і склади.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок.
У Костянтинівці внаслідок дронових атак двоє людей отримали поранення.
Краматорськ ворог обстріляв безпілотниками різного типу. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 нежитлових приміщення, 3 транспортних засоби.
По Слов’янську війська РФ били з РСЗВ "Смерч", руйнувань зазнали 2 оселі.
У Дружківці FPV-дрон пошкодив багатоповерховий будинок.
На Новополтавку росіяни спрямували БПЛА "Герань - 2" - зруйнували 3 приватних оселі, нежитлове приміщення, 2 авто.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.
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