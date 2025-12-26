Поражен ряд логистических объектов и "спецназ" врага, - Генштаб. ФОТО
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 26 декабря 2025 года поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области - сосредоточение живой силы из состава 14-й бригады специального назначения в населенном пункте Бердянское и склад материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешево.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери захватчиков уточняются
Кроме того, по результатам предварительных поражений, подтверждено уничтожение склада ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, находившегося в районе временно оккупированного города Волноваха в Донецкой области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять меры, направленные на снижение военно-экономических и наступательных возможностей захватчиков и принуждение Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - сообщают в Генштабе.
