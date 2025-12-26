Уражено низку логістичних об’єктів та "спецназ" ворога, - Генштаб. ФОТО
Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили зі складу 14-ої бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати загарбників уточнюються
Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.
"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - повідомляють у Генштабі.
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