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Новини Зведення Генштабу
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Уражено низку логістичних об’єктів та "спецназ" ворога, - Генштаб. ФОТО

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили зі складу 14-ої бригади спеціального призначення в населеному пункті Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати загарбників уточнюються

Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - повідомляють у Генштабі.

генштаб

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Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8640) знищення (10534) Донецька область (11490) Волноваха (44) Волноваський район (374) Кальміуський район (8) Маріупольський район (119) Старобешеве (3) Бердянське (3)
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