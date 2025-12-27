РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
Европа опасается непредсказуемого результата встречи Зеленского и Трампа, - CNN

Европейские чиновники ожидают результата встречи Зеленского и Трампа
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Европейские чиновники готовятся к различным сценариям после воскресной встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что европейские лидеры не будут участвовать во встрече, но следят за ее результатом. Несмотря на ожидания положительных последствий, европейцы признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем.

"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", – сказал CNN один из чиновников НАТО.

Американские собеседники телеканала выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.

 Что предшествовало?

Дійсно, результат зустрічі двох довбойобів непередбачуваний.
27.12.2025 09:31 Ответить
Та уже все очевидно. ЗЕ буде продвигати нам капітуляцію. Наприклад - референдум в телефоні - він і таке може утнути. І вибори в дії - де він виграє.

Те що він віддасть ВЕСЬ донбас я уже не сумніваюсь анітрохи. Питання лише в російській мові - тому що без. неї РФ ні на що не погодиться. Їй тут треба ІСТИННУ КОЛОНІЮ
27.12.2025 09:28 Ответить
Лучше бы они озаботились встречей Янелоха с Патрушевым в Омане. То, что сейчас происходит, только следствие тех событий, и Трампон просто стал катализатором процесса.
27.12.2025 09:37 Ответить
Після сьогоднішньої атаки треба Томагавки просити а не про 20 пунктів торочити...☹️
27.12.2025 09:27 Ответить
Та какие томогавки. Рыжая гнида не дала даже патрона.
показать весь комментарий
Рыжая гнида продала парабеллум
показать весь комментарий
А потім пошиє піджак з отливом - і к Міндичу. Я готовий на гроші забитися (але не дуже багато)
27.12.2025 09:36 Ответить
Європа заглядає в рота Трампу і побоюється
27.12.2025 09:29 Ответить
"З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем "..
Як і зо всіма самозакоханими ідиотами.
27.12.2025 09:31 Ответить
з низьким рівнем ризику
27.12.2025 09:35 Ответить
Тут ще сінергія може відбутися. Коли градус 3.14здеца росте за експонентою
27.12.2025 09:38 Ответить
27.12.2025 09:39 Ответить
Результат передбачуваний на всі 100 відсотків - нуль, зеро, *****
27.12.2025 09:39 Ответить
скажу більше - тієї зустрічі побоюються всі.
доня вже вже попередив - як скажу так і буде!
вyде вийобиватися і не капітулювати? - вишвирну два.
27.12.2025 09:40 Ответить
он венса покличю, він бубу раз зробив? зробить і два,,,
а ви все грайтеся в "дужу чюдову розмову" i прекрасний океан.
27.12.2025 09:51 Ответить
всім найкращого,
але здається мені Іісус і в тому, наступному році, Україну забув...
всім добра і з Різдвом!
27.12.2025 10:02 Ответить
А як українці побоюються.
Збіговисько популістів- корупціонерів вирішують долю країни яка для них лише бізнес і нічого особистого.
27.12.2025 10:13 Ответить
 
 