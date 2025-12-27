Европа опасается непредсказуемого результата встречи Зеленского и Трампа, - CNN
Европейские чиновники готовятся к различным сценариям после воскресной встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Отмечается, что европейские лидеры не будут участвовать во встрече, но следят за ее результатом. Несмотря на ожидания положительных последствий, европейцы признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем.
"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", – сказал CNN один из чиновников НАТО.
Американские собеседники телеканала выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.
Те що він віддасть ВЕСЬ донбас я уже не сумніваюсь анітрохи. Питання лише в російській мові - тому що без. неї РФ ні на що не погодиться. Їй тут треба ІСТИННУ КОЛОНІЮ
Як і зо всіма самозакоханими ідиотами.
доня вже вже попередив - як скажу так і буде!
вyде вийобиватися і не капітулювати? - вишвирну два.
а ви все грайтеся в "дужу чюдову розмову" i прекрасний океан.
але здається мені Іісус і в тому, наступному році, Україну забув...
всім добра і з Різдвом!
Збіговисько популістів- корупціонерів вирішують долю країни яка для них лише бізнес і нічого особистого.