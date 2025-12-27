Европа опасается непредсказуемого результата встречи Зеленского и Трампа, - CNN

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Европейские чиновники готовятся к различным сценариям после воскресной встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что европейские лидеры не будут участвовать во встрече, но следят за ее результатом. Несмотря на ожидания положительных последствий, европейцы признают, что результат любой встречи с Трампом непредсказуем.

"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", – сказал CNN один из чиновников НАТО.

Американские собеседники телеканала выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.

